Глава Сургутского района рассказал о планах привлечь туристов

Сургут, 24 июля. Развитие туризма привлечет в район новых налогоплательщиков, заявил глава Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Трубецкой.

«Туризм – не основная статья бюджета Сургутского района, но хотелось бы, чтобы о районе узнавали, что кстати привлекает дополнительных налогоплательщиков на территорию района, это не вымышленный, это абсолютно реальный факт», — приводит слова главы района Infox.ru.

По словам Трубецкого, в текущем году будут организованы три виртуальных тура, они будут продаваться на ряду с туристическими поездками. Он напомнил, что в районе есть несколько привлекательных для туристов объектов ― деревня Русскинская, в которой расположен музей природы и человека, музей в Лянторе, Барсова гора.

Не все жители района бывали на этих объектах, и не все знают, насколько это уникальные места.

«Кто приехал, может пройтись пешочком, кто не смог приехать – виртуально. Два-три километра со стилизованными раскопками, чумами, останками мамонтов», — добавил Трубецкой.

Кроме того, глава района рассказал о планах организовать бесплатные поездки для школьников в туристические места. Проведение туров для школьников будет оплачивать администрация района.

Ранее Трубецкой сообщил, что масштабную реконструкцию водоочистных сооружений на 16 тысяч кубических метров завершат досрочно в Лянторе. Специалисты опережают график работ почти на 9 месяцев.