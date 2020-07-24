Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Родители благословили Карпович на съемки в откровенной фотосессии для мужчин

49
0 Оставить комментарий

Родители благословили Карпович на съемки в откровенной фотосессии для мужчин

Москва, 24 июля. Актриса театра и кино Мирослава Карпович откровенно рассказала о горячей фотосессии в журнале MAXIM. Звезда даже просила благословения у родителей, которые в итоге поддержали ее в желании сняться полуобнаженной.

Карпович украсила обложку мужского журнала на пике своей популярности — когда играла в сериале «Папины дочки». По словам актрисы, принять участие в откровенной фотосессии ее принудили на телеканале СТС, по которому шел сериал.

«Сказали, что, пока в сезоне пауза, надо взбудоражить публику», — сказала 34-летняя знаменитость.

Родители актрисы были не против, чтобы Карпович позировала в соблазнительных нарядах.

«Мама сказала: «Ты что, целлюлитная? Толстая? Иди и сфоткайся красиво!» А папа попросил: «Ты только не все показывай, доча!» — вспоминает звезда в шоу «Давай по-быстрому!»

Родители благословили Карпович на съемки в откровенной фотосессии для мужчин

Ведущие программы отметили, что пользователей интересует не столько роли «папиной дочки», сколько ее пикантные фотографии. Они указали, что юзеры искали на просторах Интернета «голые фото, горячие фото, эротика, порно» с Карпович.

«Я благодарна мужчинам за мой сексуальный потенциал, – сказала Карпович, смеясь. – Кстати, надо подумать насчет порнушки в будущем и горячих фоточек».

Карпович оказалась в центре внимания после того, как ее заметили на отдыхе с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся с Агатой Муцениеце. Пара отдыхала вместе с детьми звезды «Мажора», в Сети предположили, что Прилучный познакомил детей с «новой мамой».  

Новости партнеров

Новости партнеров