Родители благословили Карпович на съемки в откровенной фотосессии для мужчин

Москва, 24 июля. Актриса театра и кино Мирослава Карпович откровенно рассказала о горячей фотосессии в журнале MAXIM. Звезда даже просила благословения у родителей, которые в итоге поддержали ее в желании сняться полуобнаженной.

Карпович украсила обложку мужского журнала на пике своей популярности — когда играла в сериале «Папины дочки». По словам актрисы, принять участие в откровенной фотосессии ее принудили на телеканале СТС, по которому шел сериал.

«Сказали, что, пока в сезоне пауза, надо взбудоражить публику», — сказала 34-летняя знаменитость.

Родители актрисы были не против, чтобы Карпович позировала в соблазнительных нарядах.

«Мама сказала: «Ты что, целлюлитная? Толстая? Иди и сфоткайся красиво!» А папа попросил: «Ты только не все показывай, доча!» — вспоминает звезда в шоу «Давай по-быстрому!»

Ведущие программы отметили, что пользователей интересует не столько роли «папиной дочки», сколько ее пикантные фотографии. Они указали, что юзеры искали на просторах Интернета «голые фото, горячие фото, эротика, порно» с Карпович.

«Я благодарна мужчинам за мой сексуальный потенциал, – сказала Карпович, смеясь. – Кстати, надо подумать насчет порнушки в будущем и горячих фоточек».

Карпович оказалась в центре внимания после того, как ее заметили на отдыхе с актером Павлом Прилучным, который недавно развелся с Агатой Муцениеце. Пара отдыхала вместе с детьми звезды «Мажора», в Сети предположили, что Прилучный познакомил детей с «новой мамой».