Бастрыкин рассказал об обеспечении сотрудников Следственного комитета жильем

Москва, 24 июля. Формирование жилищного фонда Следственного комитета РФ активно продолжалось в последние полтора года, что позволяет обеспечивать сотрудников СК квартирами на время службы. Об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Все это влияет на психологический климат в коллективе, на сохранение высококвалифицированных кадров и на результативность работы в целом», — отметил он.

По словам Бастрыкина, в прошлом году на обеспечение жильем сотрудников СК было выделено 460 миллионов рублей. В 2020 году эта сумма составила 250 миллионов рублей. Бастрыкин отметил, что нынешнее финансирование позволяет приобретать в среднем 70 квартир в год. Кроме того, ведомство постоянно ищет возможности получить в оперативное управление жилые помещения от других госорганов или от субъектов РФ.

«Мы хорошими темпами движемся к реализации нашей задачи — обеспечить служебными квартирами как можно больше нуждающихся сотрудников и членов их семей», — подчеркнул Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Ранее председатель СК РФ рассказал о важности расследования преступлений времен Великой Ответственной войны. Он подчеркнул, что необходимо назвать имена виновников вне зависимости от того, живы они или нет.