Москва, 24 июля. США, используя принципы так называемой «мягкой силы» (soft power) на Украине, преследовали весьма конкретную конечную цель — «расчленение» России. Об этом заявил политический эксперт, главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов.

Эксперт обратил внимание, что Вашингтон уже давно умело пользуется таким внешнеполитическим инструментом, как «мягкая сила», с помощью которого оказывает свое влияние на те или иные страны, в том числе бывшего СССР. Применяя концепцию soft power на Украине, США преследовали одну важную для своей страны цель – ослабление Российской Федерации на международной арене.

Однако планы Соединенных Штатов так и не увенчались успехом, а государственный переворот, устроенный в Киеве, привел лишь к возникновению гражданской войне на Украине.

Степанов объяснил, почему soft power США сработал на Украине. Он заметил, что Вашингтон давно «взращивал» агентов влияния, которые оказывали давление на Киев. Американские «эксперты» следовали определенным инструкциям, чтобы «раскачать обстановку» в соседнем для России государстве. Майдан был устроен лишь для того, чтобы ослабить влияние Москвы на международной арене.

«Я вполне согласен с тем, что Запад методично долгие годы взращивал на Украине своих агентов влияния, и это увенчалось успехом. Главная проблема, мне кажется, заключается в том, что наши недруги знали конечную цель – расчленение и ослабление России», – резюмировал Степанов.

Ранее заведующий сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов заявил, что США и другие члены НАТО уже давно разрушают систему безопасности в Европе. Он заметил, что Запад активно развивает Североатлантический военный блок, пытаясь втянуть в сферу своего влияния такие страны, как Молдавия, Украина и Белоруссия.