Минздрав РФ рассказал, когда могут снять все ограничения по коронавирусу

Москва, 24 июля. Россия движется курсом, согласно которому все ограничения из-за коронавируса планируется снять к февралю. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен», — уточнил он.

Он ответил журналистам на вопрос, остается ли тот же прогноз, ранее озвученный ведомством о времени полного снятия ограничений. Ожидалось, что все ограничения могут быть сняты к февралю. Мурашко добавил, что у россиян должен сформироваться иммунитет.

«Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко заявил, что летальность от коронавирусной инфекции в России составила 1,62%, это один из самых низких показателей в мире. Министр подчеркнул, что сохранение жизни россиян стало основной задачей властей на фоне пандемии COVID-19. Почти 1,5 миллиона медиков, по его словам, прошли обучение по оказанию помощи больным.

Глава ведомства добавил, что в регионах России в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки сохраняются разные ограничительные меры.

Ранее и президент РФ Владимир Путин заявлял, что в возглавляемой им стране летальность в разы ниже, чем во многих других государствах, в том числе и в европейских с развитой системой здравоохранения.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России с начала пандемии выявили около 800 тысяч случаев коронавируса. При этом выздоровели уже более 588 тысяч пациентов.