Москва, 24 июля. Доказательства взрыва внутри самолета рейса MH17 в небе над Донбассом были уничтожены сразу после крушения, сообщил технический эксперт Юрий Антипов.

Технический эксперт показал фотографии, которые доказывают несостоятельность версии о «Буке» в деле MH17. По его словам, пролить свет на истинные причины катастрофы может снимок из разрушенной кабины пилота. Фото показывает, что произошло в кабине в первые мгновения катастрофы.

Антипов обратил внимание на кусок стекла в углу оконной рамы, который пронзила планка. Эксперт отметил, что тяга в приводе механизма очистки стекла расположена в кабине пилота под лобовым остеклением внутри приборной консоли. На фото виден ореол из копоти, образовавшийся вокруг пробитого тягой отверстия.

При этом после падения возгорания самолета зафиксировано не было. Значит, осколок пробил стекло еще в полете после взрыва в кабине пилота, считает Антонов. После взрыва копоть вырвалась наружу через образовавшееся отверстие, приводит мнение Антонова блогер Сергей Григорьев на своем канале «Яндекс. Дзен».

Эксперт подчеркнул, что взрыв ракеты не мог сорвать консоль механизма привода «дворников», а внутренний взрыв мог привести к таким последствиям.

«Вот так. Ну что, теперь пришло время и мне посмеяться над всякого [рода] «экспертами», — подытожил Антонов.

Эксперт также напомнил, что фото были сделаны сразу после падения самолета, однако на более поздних снимках тяги в стекле уже нет. По мнению Антонова, на месте крушения поработал специалист, который знал о причинах крушения и «подчистил» возможные улики.

«Но он опоздал с заметанием улик. А раз опоздал – значит проиграл», — добавил он.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию.

По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Вашингтон отказался предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17.

Ранее следователи из Нидерландов начали расследование в отношении Украины по делу о крушении MH17.