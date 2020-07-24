Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Технический эксперт одним фото доказал несостоятельность версии о «Буке» в деле MH17

55
0 Оставить комментарий

Технический эксперт одним фото доказал несостоятельность версии о «Буке» в деле MH17

Москва, 24 июля. Доказательства взрыва внутри самолета рейса MH17 в небе над Донбассом были уничтожены сразу после крушения, сообщил технический эксперт Юрий Антипов.

Технический эксперт показал фотографии, которые доказывают несостоятельность версии о «Буке» в деле MH17. По его словам, пролить свет на истинные причины катастрофы может снимок из разрушенной кабины пилота. Фото показывает, что произошло в кабине в первые мгновения катастрофы.

Технический эксперт одним фото доказал несостоятельность версии о «Буке» в деле MH17

Антипов обратил внимание на кусок стекла в углу оконной рамы, который пронзила планка. Эксперт отметил, что тяга в приводе механизма очистки стекла расположена в кабине пилота под лобовым остеклением внутри приборной консоли. На фото виден ореол из копоти, образовавшийся вокруг пробитого тягой отверстия.

Технический эксперт одним фото доказал несостоятельность версии о «Буке» в деле MH17

При этом после падения возгорания самолета зафиксировано не было. Значит, осколок пробил стекло еще в полете после взрыва в кабине пилота, считает Антонов. После взрыва копоть вырвалась наружу через образовавшееся отверстие, приводит мнение Антонова блогер Сергей Григорьев на своем канале «Яндекс. Дзен».

Технический эксперт одним фото доказал несостоятельность версии о «Буке» в деле MH17

Эксперт подчеркнул, что взрыв ракеты не мог сорвать консоль механизма привода «дворников», а внутренний взрыв мог привести к таким последствиям.

«Вот так. Ну что, теперь пришло время и мне посмеяться над всякого [рода] «экспертами», — подытожил Антонов.

Эксперт также напомнил, что фото были сделаны сразу после падения самолета, однако на более поздних снимках тяги в стекле уже нет. По мнению Антонова, на месте крушения поработал специалист, который знал о причинах крушения и «подчистил» возможные улики.

«Но он опоздал с заметанием улик. А раз опоздал – значит проиграл», — добавил он.

Выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур самолет потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек. Практически сразу после катастрофы Следственная группа бездоказательно обвинила в трагедии Россию.

По версии Совместной следственной группы, самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Российская сторона передала Нидерландам данные своих радаров и документацию, подтверждающую, что ракета была запущена с подконтрольной Украине территории.

Россия неоднократно просила предоставить данные украинских и американских радаров с места крушения. Вашингтон отказался предоставлять Нидерландам дополнительные данные о крушении рейса MH17.

Ранее следователи из Нидерландов начали расследование в отношении Украины по делу о крушении MH17.

Новости партнеров

Новости партнеров