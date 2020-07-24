Москва, 24 июля. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», — сказал председатель российского правительства.

Международные авиаперелеты начнутся из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Новый тип коронавируса был выявлен в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Опасный вирус быстро стал распространяться по всему миру, дошел он в том числе и до России.

Москва с целью недопущения распространения коронавируса закрыла границы. Авиасообщение с другими странами российская сторона прекратила еще в конце марта. В правительстве РФ указали, что дата возобновления международных полетов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в других государствах.

В середине июля глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко предложил восстановить международное сообщение, но с сохранением некоторых ограничений для профилактики коронавируса.