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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Москва, 24 июля. Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», — сказал председатель российского правительства. 

Международные авиаперелеты начнутся из аэропортов Москвы, Московской области, Петербурга и Ростова-на-Дону.

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

Новый тип коронавируса был выявлен в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Опасный вирус быстро стал распространяться по всему миру, дошел он в том числе и до России.

Москва с целью недопущения распространения коронавируса закрыла границы. Авиасообщение с другими странами российская сторона прекратила еще в конце марта. В правительстве РФ указали, что дата возобновления международных полетов будет зависеть от эпидемиологической ситуации в других государствах. 

В середине июля глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко предложил восстановить международное сообщение, но с сохранением некоторых ограничений для профилактики коронавируса.

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