Голикова назвала страны, с которыми Россия возобновляет авиасообщение

Москва, 24 июля. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала страны, с которыми возобновляется авиасообщение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о запуске рейсов с 1 августа. Улететь за рубеж можно будет из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера Голиковой, пока речь идет только о трех иностранных государствах. Это Великобритания, Турция и Танзания. Она заверила, что список будет постепенно расширяться.

«РФ возобновляет авиасообщение с Турцией следующим образом: с 1 августа с Анкарой и Стамбулом, а с 10 августа с Анталией, Бодрумом и Даламаном», — уточнила она.

Голикова объяснила, что восстановление авиационного сообщения стало возможным из-за снижения темпов прироста коронавируса в России.

Напомним, что Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта из-за пандемии коронавируса. Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре 2019 года. Затем вирус стремительно распространился по миру, поэтому страны вынуждены были закрыть границы.

В целом, с начала пандемии в мире выявили свыше 15 миллионов случаев COVID-19 и зафиксировали около 638 тысяч летальных исходов. Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России зафиксировали около 800 тысяч случаев коронавируса. При этом выздоровели уже более 588 тысяч пациентов.