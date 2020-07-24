Леонков ответил британцам, обвинившим Россию в испытании противоспутникового оружия

Британцы обвиняют Россию в испытаниях противоспутникового оружия, чтобы оправдать свои военные космические программы, заявил ФАН военный аналитик Алексей Леонков.

Ранее глава космической программы Великобритании вице-маршал Харви Смит поддержал американское космическое командование и также обвинил Россию в проведении испытаний противоспутникового оружия.

«Мы обеспокоены тем, каким образом Россия провела испытание одного из своих спутников, запустив объект с оружейными характеристиками. Действия подобного рода угрожают мирному использованию космического пространства и создают риск того, что обломки могут создать угрозу для спутников и космических систем, от которых зависит мир. Мы призываем Россию воздерживаться впредь от проведения таких испытаний. Мы также призываем Россию работать вместе с Великобританией и другими партнерами во имя обеспечения ответственного поведения в космосе», — говорится в официальном сообщении командования.

В свою очередь, российский военный аналитик Алексей Леонков заявил, что глава британской космической программы выступил с голословными обвинениями, так как ни у Лондона, ни у Вашингтона нет никаких доказательств того, что Россия испытала именно противоспутниковое оружие на орбите.

«На основании чего были сделаны такие выводы? Конечно же, никаких доказательств они предъявить не могут. О том, что спутник может маневрировать на орбите, говорили представители Минобороны: речь шла о двух инспекционных спутниках, предназначенных для того, чтобы обследовать космические аппараты, находящиеся на орбите, и в случае чего оказывать им техническую помощь. Понятно, что это касается не всех спутников, а только тех, которые могут ремонтироваться. Допустим, со спутником отсутствует связь и нужно определить, с чем именно это связано — механическое повреждение или программное. Это нужно, чтобы на Земле принимали решение: сводить спутник с орбиты или нет. Это вполне нормальная, мирная операция, о которой Россия предупредила заранее. Мы не делали из этого секрет, сразу сообщили. И вот только сейчас они решили разыграть карту угрозы российских космических аппаратов», — возмутился эксперт.

Действительно, 15 июля Министерство обороны РФ сообщило о проведении испытаний новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого был обследован другой отечественный аппарат. При этом инспектор сблизился только с российским спутником, так как в программу испытаний не входила проверка иностранных объектов.

«Но британцы пошли дальше, и начали заявлять еще про какие-то обломки. Но это не они, потому что, когда раньше все баловались противоспутниковым оружием, его обломки превращались в космический мусор, угрожающий всем остальным космическим аппаратам. Поэтому Россия и отказалась от такого рода вооружений, и последними, кто произвел такого рода испытания, были китайцы. Они уничтожили собственный же спутник на высоте 600 км, чем очень сильно огорчили США, которые тогда тоже кричали на весь мир, что Китай угождает американской спутниковой группировке. Но, ребята, у вас самих на орбите 1300 спутников болтается, и их число множится», — продолжил Алексей Леонков.

Собеседник Федерального агентства новостей также напомнил, что американское аэрокосмическое агентство при каждом старте ракеты «запускает по 60 спутников, и на определенных орбитах уже сейчас становится тесно». В то же время на орбите, близкой к 500 км, находится Международная космическая станция, которой американские спутники могут потенциально угрожать.

«Британцы нас призывают работать совместно, и мы будем двумя руками за, но только если это будет касаться демилитаризации космоса, если американцы откажутся от всех своих военных программ. Но у Пентагона на космические программы заряжены миллиарды долларов, поэтому американцы на это не пойдут. Кстати, ранее они с британцами разработали несколько документов, связанных с проведением боевых операций в космосе. Это было в 2010–2012 годах, а за ними подтянулись и европейцы в 2013–2014 годах — тоже пересмотрели свои военные доктрины в отношении космоса и признали его зоной боевых действий. Но тогда у них, правда, ничего не было, что можно было бы вывести в космос и чем воевать, но сейчас они над этим работают. А для того, чтобы оправдать траты для налогоплательщиков, им нужен враг, поэтому звучат обвинения в том, что Россия «угрожает». Все, как с договором РСМД — нужно отвлечь внимание, пока шаришь по другим карманам. Они обращают внимание на Россию, и в то же время выгребают деньги из кармана налогоплательщиков на свои военные космические программы», — заключил аналитик.

Напомним, космическое командование США ранее сообщало, что располагает «доказательствами», что Россия якобы провела «неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия». По данным Соединенных Штатов, 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.