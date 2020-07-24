Украину ждут досрочные выборы, на которых Зеленскому пророчат проигрыш

Спустя год после начала работы новой Верховной рады местные эксперты отметили — за это время парламент так и не смог стать субъектом украинской политики. Многие его функции выполняют другие структуры, а в правящей фракции «Слуга народа» произошел серьезный раскол. Аналитики перечислили причины для возможного переизбрания нынешнего состава Рады — с целью сделать ее более профессиональной и эффективной, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Верховная рада завершила весеннюю сессию, а заодно отметила год с начала своей работы. В связи с этим в публичном пространстве Украины усилились разговоры о том, что нынешний парламент явно не способен отвечать на стоящие перед ним вызовы. Говоря о слабостях Рады, эксперты отметили — все вопросы кадровых назначений в ключевые ведомства, которые по закону должны были решать депутаты, на деле инициировал офис президента, а не монобольшинство «Слуги народа».

При этом все важнейшие законопроекты поступали от президента Владимира Зеленского, а не правящей партии (как это принято в нормальных странах). Несмотря на безынициативность, Верховная рада приняла ряд скандальных проектов, крайне отрицательно повлиявших на ее имидж. Среди них — так называемый «антиколомойский закон», который вновь разблокировал для Украины пагубное для ее экономики сотрудничество с МВФ. Также парламент принял еще более скандальный закон о продаже земли, который грозит тысячам фермеров разорением, а самой Украине — попаданием в кабальную зависимость от иностранных банков.

Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса, реализация которого способна в короткие сроки сделать Украину «страной игроманов и должников». Еще один негатив, по мнению аналитиков, — это создание Фонда по борьбе с коронавирусом. Как выяснилось, деньги из него перераспределялись в ручном режиме и вовсе не на борьбу с пандемией. Ну, а персональное поведение депутатов в ходе обеих сессий эксперты характеризовали фразой «ниже плинтуса».

Стоит упомянуть и законопроекты, которые нынешняя Верховная рада не приняла, вернее — не рискнула принять. В первую очередь это внесение изменений в конституцию, связанное с особым статусом «неконтролируемых территорий Донбасса». Сопротивление этому процессу со стороны националистов было настолько велико, что депутаты побоялись говорить даже о внесении подобного документа в Раду. Кроме того, нардепы отказались внести изменения в закон «О языке», ущемляющий права русскоязычного населения. А также в закон «Об образовании», который предусматривает перевод с 1 сентября всех русскоязычных школ в стране на преподавание на мове.

Все это было крайне негативно воспринято миллионами украинцев, которые на осенних выборах — 2019 голосовали абсолютно за другие шаги, говорят киевские политологи. А впереди Украину ждет осенний экономический кризис, предпосылки к которому были заложены в период весеннего карантина. Как следствие — тренд на падение рейтинга власти и парламента сохранится. И, если Рада на протяжении осени не достигнет успеха хотя бы в одном из трех ключевых вопросов (борьба с коррупцией, повышение благосостояния граждан, мир на Донбассе), то уже к следующей весне она будет иметь лишь половину нынешнего, и так небольшого, рейтинга. То есть опустится к показателям, сопоставимым с рейтингами «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» в прошлом созыве. Политологи уверены, что Украину ждут досрочные выборы, на которых проиграет Зеленский.

С учетом всех вышеназванных причин на днях лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к Зеленскому с открытым письмом. В нем он прямо заявил, что для президента настало время решить, «с кем он — с грабителями или с ограбленными, с людьми, разбогатевшими на обнищании народа, или с гражданами, отброшенными за порог бедности и нуждающимися в его защите».

В интервью четырем украинским телеканалам Медведчук заявил — страна находится в глубоком экономическом и политическом кризисе, и этот кризис за год только углубился. Это означает, что нынешний режим — неэффективен по всем направлениям деятельности, а в стране необходимо срочно менять власть. То есть в ближайший год на Украине должны пройти досрочные президентские и парламентские выборы.

Как сообщил в ходе онлайн-конференции киевский политолог Алексей Якубин, досрочные выборы Верховной рады — выгодны власти тем, что наверняка помогут Зеленскому снять с себя часть политической ответственности.

«Украинская политика — сверхдинамична. В первый год работы нового парламента произошло так много событий, что другому их хватило бы года на три. Этот сверхдинамизм привел к тому, что те реалии и персонажи, которые были «на гребне» в 2019-м, уже не соответствуют современным настроениям в обществе. Поэтому в стране и заговорили о досрочных выборах в Раду», — сказал Алексей Якубин.

Перевыборы парламента — нестандартный, но вполне реальный шаг, на который может пойти Зеленский, считает эксперт.

«Для Зеленского очень важен фактор личной популярности. Пока он остается самым популярным политиком Украины, хотя недоверие к нему растет. Зеленский является ключевым фактором нынешней политической конструкции, парламентской в том числе. По сути, на его популярности все это построено. Обрушение его рейтинга может привести к тому, что он потеряет власть, — предупредил Якубин. — Порошенко не решился на досрочные выборы парламента в 2017-м, и в итоге он и его режим в 2019-м потеряли власть. Зеленский — нестандартный политик. Да, в следующей Раде у него не будет 248 формальных депутатов. Исходя из его нынешнего рейтинга, у него может быть 100–150 депутатов, но это будут полностью подконтрольные и верные ему люди. А если придется формировать новую коалицию, то это позволит распределить ответственность за «негатив» в стране».

Политолог Кирилл Молчанов уверен, что процесс роспуска Верховной рады и досрочных выборов парламента полностью зависит от политической воли Зеленского.

«Если президент задастся такой целью, то ему не составит труда попросить 30–40 верных ему депутатов, выходцев из «95 квартала», выйти из фракции «Слуга народа». Это, по сути, будет означать отсутствие коалиции в Раде и досрочные выборы. Я очень сомневаюсь, что «Батькивщина» или «Оппоплатформа» захотят вступить в коалицию со «слугами народа». Это фантастический сценарий. Если будет политическая воля президента, то найти правовые основания для перевыборов не составит труда», — сказал Молчанов на онлайн-конференции.

Эксперт считает, что досрочные выборы парламента могут стать стратегическим шагом президента в момент, когда ему будет необходимо снять с себя ответственность за кризис в стране.

«Уже понятно, что зима этого года будет крайне проблемной из-за ухудшения социально-экономического положения украинцев, а также, возможно, из-за второй волны коронавируса. В офисе президента понимают — его личный рейтинг начинает догонять рейтинг «Слуги народа», то есть падает. При этом ни правительство, ни партия не выполняют функцию «громоотвода» или «сорбента» — они «не впитывают в себя негатив», — заявил Молчанов. — В такой парадигме Зеленский жизненно заинтересован досидеть до конца каденции и не стать политиком, которого народ ненавидит. Так что у него есть вариант провести досрочные выборы, получить фракцию в 150 человек, найти себе коалиционных партнеров и создать под них правительство. А потом сказать: «Вот вам наши политические партнеры, с них и спрашивайте».

Киевский эксперт Валентин Землянский в ходе онлайн-конференции напомнил — письмо главы политсовета ОПЗЖ Медведчука президенту Зеленскому «обратило внимание общества на все те обещания власти, которые до сих пор не выполнены».

«В письме Медведчука — полный перечень того, что было обещано властью год назад. И чем, по идее, должен был весь этот год заниматься парламент — начиная с решения вопроса о мире. Потому что главный вопрос, который стоял перед «слугами народа», — вовсе не экономический, а вопрос установления мира в стране. Именно он тянет за собой, в том числе, и развитие экономики государства. Но он так и не был решен. Вторым вопросом стоял социально-экономический. Все эти «Роттердамы», «Дюссельдорфы», повышение качества жизни, уровня доходов граждан и так далее — все это, по сути, осталось, как при Порошенко, глобально ничего не изменилось», — сообщил политолог.

В связи с этим, добавил Землянский, вообще непонятно, итоги какой работы Рады можно подводить, если не были решены ключевые вопросы и не выполнены обещания «слуг народа» перед украинцами.