Онищенко объяснил, почему РФ может не понадобиться массовая вакцинация от COVID-19

Москва, 24 июля. Вакцина против коронавируса, вероятно, будет нужна не всем россиянам. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, вакцинация будет выборочной, а окончательное решение о том, кого она коснется, примут тогда, когда препарат пройдет все регистрационные процедуры. Необходимость всеобщей вакцинации покажет анализ данных по заболеваемости россиян. По прогнозам Онищенко, вероятность такого исхода не высока.

«Всю страну прививать нет необходимости. При гриппе же мы всю страну не прививаем, хотя заболеваемость им высокая», — цитирует бывшего руководителя Роспотребнадзора «Ньюинформ».

Онищенко считает, что вакцинация нужна только людям с ослабленным иммунитетом. В частности, представителям старшего поколения, диабетикам и тем, у кого сердечно-сосудистая патология. Остальные, по его мнению, могут перенести заболевание легко или вовсе избежать заражения.

Депутат рассказал, что последние данные по Москве свидетельствуют о том, что в городе массовая вакцинация не понадобится. Аналогичную информацию сейчас собирают власти других российских регионов. Это позволит принять правильное решение по каждому отдельному субъекту и стране в целом.

«По Москве 60% иммунного ответа. Если это реально так, то это уже тот уровень, который обеспечит популяционный иммунитет», — объяснил Онищенко.

При этом он добавил, что изготавливать вакцину все же необходимо — «порох надо держать сухим».

За последние сутки в России зафиксировали 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Это на 37 меньше, чем в предыдущие сутки. Темпы заболеваемости COVID-19 в стране снижаются, регионы активно выходят из режима ограничений.