«Gremlins from the Kremlin»: Роман Носиков о «русских троллях» и косоглазии Запада

Нынешний образ России, ее правительства, народа и истории в изложении западной прессы чем-то напоминает мне проницательный взгляд либерал-публициста Александра Сытина.

Один глаз прозревает наше ужасное будущее — крах, катастрофу, распад. Второе всевидящее око взирает на наше преступное прошлое — репрессии, рабство, ГУЛАГ. А посередине — слепое пятно нашего настоящего, которое никак не удается рассмотреть. О нем остается лишь догадываться — нюхая, нащупывая, питаясь слухами.

В результате такого познания Россия предстает грозной могучей державой, которая повсюду простирает свои щупальца, влияет на целый мир, на всем на свете можно отыскать ее зловещий след. И одновременно с этим Россия — ничтожная отсталая страна, с разрушенной экономикой, гибнущая и распадающаяся.

Скажем, английский журналист Стивен Дейсли самозабвенно ищет русские следы за референдумом о независимости Шотландии в 2014 году. Россия спала и видела, как бы разрушить Великобританию, чтобы ослабить НАТО, которое мешает российскому вторжению в Европу, уверен журналист.

«В долгожданном докладе есть ссылка на «заслуживающие доверия комментарии из открытых источников о том, что Россия в 2014 году проводила кампании влияния, нацеленные на шотландский референдум по вопросу независимости», — указывает Дейсли.

В свою очередь, польский журналист Антоний Рыбчиньский уверен в обратном: Россия уже практически разрушена. В статье с отличным названием «Российская экономика идет ко дну. Медленная смерть разложившейся системы» в Gazeta Polska он утверждает, что падение цен на нефть и коронавирус нас доконал.

«В экономическом плане Россия — колосс на глиняных ногах. Пандемия коронавируса и крах на нефтяном рынке это отчетливо продемонстрировали», — пишет Антоний.

Тем временем Bloomberg авторитетно сообщает, что российская элита уже с апреля получает инъекции вакцины от COVID-19. Это совершенно не мешает BBC считать, что Россия с помощью хакерских атак на западные медицинские учреждения пытается украсть вакцину у Запада.

«Атаки российской разведки против тех, кто борется с пандемией коронавируса, абсолютно неприемлемы, — комментирует последнюю новость глава британского МИД Доминик Рааб. — В то время как остальные преследуют свои эгоистичные интересы, совершая безрассудные поступки, Великобритания и ее союзники продолжат непростую работу по созданию вакцины и защите глобального здоровья».

Этот «русский дуализм», в котором Россия одновременно обречена и ничтожна и является чудовищной угрозой, безусловно, внутренне противоречив. А следовательно, противоречие необходимо как-то снять.

И действительно. Британский журнал The Spectator на днях разразился крайне показательной иллюстрацией, снимающей всякие противоречия. Картинка вышла к статье «Putin plans to make the West destroy itself» — «Путин собирается заставить Запад уничтожить себя».

На рисунке мы видим похожего на ведьму Бастинду Владимира Путина, насылающего на Запад стаю косматобородых, одетых в папахи и красные «русские» рубахи троллей.

Перед нами — идеальный образ, символизирующий одновременно могущество и архаику, угрозу и отсталость. Картинка все разом объясняет: силища России имеет неправедный источник и поэтому не считается.

Да, русские могут обогнать Запад с производством вакцины от коронавируса. Но сделают это жульнически и применят ее неправедно — вколов своей элите и хохоча над трупами остального мира.

Да, Россия перевооружила свою армию и построила Керченский мост. Но это только потому, что у нее есть нефть и газ, а как только цены упадут — тут-то мост и обвалится.

Да, русские перенесли тяготы самоизоляции и проседания экономики из-за вируса. Но лишь по той причине, что их жизнь — кошмар и они ею не дорожат.

Да, у России — отличные спортсмены. Но это только потому, что им мочу через дырку сперва посолили, а потом поменяли.

Да, влияние России в мире растет. Причина — она использует троллей, хакеров и пропагандистов.

На этом гегельянской силы список снятых противоположностей не заканчивается. Кроме того, есть и более универсальное объяснение силы русских. Просто Россия сильна слабостью Запада. А слабость его в том, что он утратил веру в демократию, НАТО, Град на холме и либеральные ценности. Как только Запад снова к ним вернется, все станет хорошо — как раньше. Как будто никакой России и нет.

Что сказать на это?

Перед нами — рецепт прапорщика из анекдота: «Чего тут думать — трясти надо». То есть продолжать в два раза сильнее то, что как раз и привело к кризису. В этот-то раз все будет по-другому.

Мы имеем дело с громогласным, на грани истерики, призывом игнорировать Россию и не обращать на нее никакого внимания, потому что она не важна, не важна, не важна! Отвернемся же и разведем глаза пошире в стороны, уговаривает себя Запад, — чтобы одним глазом видеть будущий крах, а другим — ужасы сталинизма. Лишь бы не смотреть в настоящее.

То есть Запад в первой трети XXI века демонстрирует самое что ни на есть магическое мышление. Веру в русскую порчу («коррупция» буквально означает именно порчу), троллей и тайные силы, что испускаются из Кремля, но страшны лишь грешникам, но не праведникам. Нужно только отбить сто поклонов перед посольством США, встать на колени перед ближайшим чернокожим, уронить статую и прочитать Билль о правах, стоя лицом на Букингемский дворец, провести гей-парад — и сразу же попустит, и силы зла, скуля, отползут обратно в Кремль.

Запад сам не заметил, как стал героем своего же пропагандистского ролика времен Второй мировой, включая страх перед «возрождением сталинизма».

А не отползем. Не попустим.

Потому что нет никакой магии. И сила России не в ней, не в троллях и не в пропагандистах. Хотя они у нас, чего зря скромничать, — неплохие.

Сила России в том, что ее граждане очень много терпели и очень много работали. Как раз в то время, когда Запад планировал бюджеты и гранты НКО, занимающихся правами трансформеров за счет шкуры еще не убитого медведя.

Россия чертовски много работала.

И Россия имеет такую роскошную возможность, как говорить правду. Поэтому ее пропаганда и пользуется таким успехом.

Признать это наши уважаемые партнеры, конечно, не смогут. Поэтому рецепты преодоления нас останутся прежними.