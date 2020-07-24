Китай дал США три дня на закрытие дипмиссии в Чэнду

Пекин, 24 июля. Китай потребовал закрыть американское генконсульство в городе Чэнду. В МИД КНР заявили, что ряд сотрудников американской дипмиссии вмешивались во внутренние дела республики.

МИД Китая потребовал закрыть генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань и дал на это Вашингтону три дня. Внешнеполитическое ведомство назвало требование КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом, указал НСН.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, выступая на брифинге в пятницу, заявил, что некоторые сотрудники генерального консульства США в Чэнду занимались деятельностью, не соответствующей их статусу, вмешивались в дела республики и наносили ущерб Китаю в сфере безопасности.

По его словам, Пекин неоднократно делал представления американской стороне, и Вашингтон полностью сознает ситуацию, пишет «Мир 24».