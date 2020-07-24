Адвокат Ефремова объяснил цель иска сожительницы погибшего в ДТП Захарова к следствию

Москва, 24 июля. Гражданская жена Сергея Захарова, погибшего после ДТП с участием актера Михаила Ефремова, подала в суд на следствие. Как уточнил адвокат артиста Эльман Пашаев, этот поступок связан с желанием получить деньги.

«Идет борьба за деньги. Следователь отказался признать ее потерпевшей, и они подали иск в Тверской суд», — уточнил он.

Как передает телеканал «360», гражданская супруга просит признать действия следователя незаконным, а ее — потерпевшей. Он добавил, что законных оснований для этого нет.

Напомним, гражданская супруга Захарова первой приехала к нему в больницу после трагедии. Тогда многие СМИ приняли ее за настоящую жену водителя. Кроме того, женщину приглашали на различные ток-шоу, а некоторые сочувствующе россияне перечисляли ей пожертвования в знак поддержки.

При этом спустя некоторое время семья Захарова и его официальная супруга заявили, что Ирина не имеет к ним никакого отношения, ее существование они не признают и просят не переводить ей никаких денег. Сама женщина с большой любовью говорила о Захарове и отмечала, что они планировали завести детей.

Сергей Захаров скончался после госпитализации в Москве. В его фургон на высокой скорости влетел внедорожник Михаила Ефремова, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек сплошную и оказался на встречной полосе.

Знаменитый артист признал вину и принес извинения близким погибшего не сразу. Кроме того, после публичного раскаяния защитник Ефремова заявил, что виновником аварии актер себя на деле не считает.