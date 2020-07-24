Адвокат Сулим рассказала, каких семей коснутся новые выплаты на детей

В современной экономической ситуации любое решение государства, направленное на помощь семьям с детьми, будет актуальным. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

Новые выплаты

Вопрос о назначении новых выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет рассмотрит сегодня правительство Российской Федерации. В отличие от июньских и июльских выплат, которые были положены всем семьям с детьми до 16 лет, в данном случае речь идет о тех семьях, которые действительно нуждаются в деньгах.

«В современной экономической ситуации любое решение государства, направленное на помощь семьям с детьми, будет актуальным: многие граждане лишились доходов, либо их заработок существенно сократился во время пандемии и вызванного ею кризиса. Кроме того, сам факт наличия детей в семье автоматически способствует снижению дохода на каждого отдельного члена семьи, так как дети до 18 лет находятся на иждивении родителей», — пояснила Ольга Сулим.

По мнению юриста, классификация семей по критерию нуждаемости также является оправданной, поскольку многие семьи в поддержке со стороны государства не нуждаются, так как обладают достаточным уровнем доходов и благосостояния. В этом случае имеющиеся средства целесообразно направить действительно нуждающимся семьям. В качестве основного критерия, по которому будет производиться оценка нуждаемости той или иной семьи, может выступать доход на одного члена семьи, который должен быть не выше одного или двух прожиточных минимумов на человека.

«Учитывая, что во многих российских семьях с детьми в возрасте 3–7 лет работает лишь один из родителей, под данное определение попадет большое количество российских семей. Ведь если разделить среднестатистическую зарплату между 3–4 членами молодой семьи с детьми, как раз и выйдет сумма в районе прожиточного минимума, но по факту многие граждане получают заработные платы ниже среднестатистической», — добавила Ольга Сулим.

Стимулирование рождаемости

Вместе с тем, заметила юрист, есть определенные опасения относительно усиления социального иждивенчества. Задача правительства в данной ситуации — обеспечить финансовую помощь семьям, а не определять социальное благополучие или неблагополучие той или иной семьи.

«Стоит отметить и важность финансовой поддержки семей с детьми в контексте реализации демографической политики российского государства. Поскольку демография в стране оставляет желать лучшего, сам факт государственной поддержки может оказать стимулирующее влияние на те семьи, которые не решаются заводить детей, опасаясь финансовых трудностей. Понятно, что речь не будет идти о полном содержании семей с детьми, но даже в тех размерах, в которых пособия выплачиваются в настоящее время, они являются очень неплохим подспорьем для российских семей», — заключила Ольга Сулим.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса ввел выплаты на детей до 16 лет, благодаря чему семьи единовременно получили в июне 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В июле выплата повторилась, но возрастной диапазон на этот раз расширили с рождения и до 16 лет.