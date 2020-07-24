Тим Керби: Индейцам вернули половину Оклахомы, но отделиться от США — фантастика

Верховный суд США восстановил справедливость в отношении части американских индейцев, вернув им их землю — половину штата Оклахома. Резервацией стала довольно большая территория, в то время как обычно речь идет о гораздо меньших участках — настолько мелких, что их не видно на глобусе. Теперь индейцам досталась большая земля, которая на глобусе хорошо видна.

Но влияет ли это на что-то?

Прежде всего, ни о каком выходе резервации из состава США не может быть и речи: новая территория не сможет стать отдельным государством, это фантастика. В Штатах есть много резерваций, но ни одна из них никогда не становилась даже штатом. К тому же, несколько штатов однажды, в середине XIX века, уже попробовали отделиться… Получилось плохо!

В случае с Оклахомой дело усугубляется из-за «трубы». Один из важных нефтепроводов страны как раз проходит по территории, определенной Верховным судом как резервация. Индейцы обычно против строительства на своих землях нефтепроводных и других коммуникаций: им не очень нравятся все эти трубы с опасной химией и всякими газами. Теперь в лучшем случае индейцы попытаются получить компенсацию — немалую сумму денег. Либо станут настаивать на том, чтобы трубопровод прошел в обход их территории.

Но вернемся к штатам и геополитике. Надо понимать, что США живут практически на острове. У них непротяженная граница с Мексикой, огромная — с Канадой, но это практически те же Штаты. Остальное вокруг — вода. Поэтому любой штат, который попытается выйти из состава США в одиночестве, неизбежно за это заплатит.

Нечто подобное может случиться, если Вашингтоном продолжат владеть либералы, которые ненавидят не только Америку, но и себя, и вообще жизнь вокруг. А в это время где-нибудь в Нью-Мексико или Аризоне испаноговорящие станут большинством. Но и в этом случае их попытка образовать отдельное государство будет осуществлена только с одобрения Вашингтона.

Опять же, несмотря на то, что экономика соседней «суверенной» Мексики не такая уж плохая, армии у нее, по большому счету, нет. Так и любой штат, который решит выйти из США, окажется в разы слабее.

Многие говорят, что экономика другого штата, Калифорнии, больше, чем у многих стран. Но есть ли у нее войска, чтобы воевать против остальной Америки? К тому же, калифорнийский бизнес сильно зависит от медиасферы. Если Вашингтон разбомбит Голливуд, как прокормить миллионы калифорнийцев?

Америка — не Россия. Штаты сохраняют свою целостность за счет того, что живут фактически в одиночестве, очень далеко от остального мира, а вокруг — только вода.