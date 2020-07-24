Анализ на витамин D: норма для детей и взрослых, как сдавать правильно

Витамин D (кальциферол) — вещество необычное. Это и витамин, который мы получаем с пищей и солнечными лучами, и гормоноподобное вещество, которое участвует во многих процессах в нашем теле.

В детстве его поступление в достаточном количестве предельно важно, так как без кальциферола в кишечнике не всасывается кальций — главный строительный материал для костей. Из-за этого костная ткань размягчается, может развиваться рахит.

Во взрослом возрасте вещество играет не менее важную роль. Научные исследования последних лет подтверждают, что недостаток кальциферола повышает риск онкологических заболеваний, атеросклероза сосудов и спонтанных переломов. После 55 лет врачи рекомендуют проводить больше времени на улице, включать в рацион жирную рыбу и яйца — главные источники вещества. А некоторым людям периодически нужно сдавать анализ на витамин D.

Кому нужен анализ крови на витамин D

В отличие от большинства нутриентов, которые мы получаем только с пищей, организм может вырабатывать кальциферол самостоятельно. Для этого нужен солнечный свет: ультрафиолет, попадая на кожу, активирует выработку кальциферола. Чтобы избежать дефицита, достаточно ежедневно бывать на солнце в течение 20 минут.

Поэтому большинству людей анализ на концентрацию вещества в крови не нужен. Ведь даже выходя на прогулку с собакой или отправляясь на работу, в магазин, вы проведете на улице достаточно времени.

Врачи не назначают исследование даже в том случае, если для региона характерен недостаток солнечного света, а значит, существует вероятность дефицита вещества. Осенью и зимой в центральной России солнца мало, поэтому педиатры могут рекомендовать прием биодобавок с кальциферолом без исследования крови. Употребление препаратов витамина D в рекомендованной суточной дозировке обычно безопасно и не оказывает токсичного воздействия.

Сдавать анализ необходимо людям, входящим в группу риска:

пожилым, инвалидам, которые в силу состояния здоровья редко выходят на улицу;

при наличии остеопороза;

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда всасываемость питательных веществ из кишечника снижена.

В этих случаях врачи могут назначать прием препаратов кальциферола в больших дозировках. И чтобы снизить риск их токсичного воздействия на организм, рекомендуют периодически проходить исследование крови и оценивать концентрацию.

Как называется анализ на витамин D

Выполнить исследование крови можно в клинической лаборатории. Называется оно 25-OH витамин D суммарный, что обозначает выявление общей концентрации эргокальциферола (D2) и холекальциферола (D3). Делают анализ в коммерческих и бюджетных лабораториях. Срок выполнения — два-три дня.

Как подготовиться

Сдавать кровь натощак не обязательно, но с момента последнего приема пищи должно пройти минимум четыре часа. За 12 часов следует отказаться от жирной пищи, не употреблять алкоголь, а за два часа не пить чай и кофе, не курить. Разрешается пить негазированную воду.

Постарайтесь не нервничать: наша кровь чутко реагирует на эмоциональное состояние. Прежде чем зайти в лабораторию, успокойтесь, посидите 15 минут, расслабьтесь.

Если вы принимаете препараты с витамином D, исследование будет необъективным. Прекратить прием для точной оценки концентрации нужно за три-четыре дня до сдачи анализа.

Витамин D — норма в анализах

Нормальным считается количество кальциферола в пределах 30-100 нг/мл. У большинства людей концентрация не превышает 60 нг. Такой результат позволяет говорить, что ни дефицита, ни переизбытка нет. И в приеме биодобавок для коррекции рациона нет необходимости.

Врач должен обратить внимание на отклонения в результатах:

меньше 10 единиц — выраженный дефицит;

меньше 20 единиц — дефицит;

больше 150 единиц — вероятно токсичное воздействие на организм.

Избыток вещества опаснее, чем его нехватка. При нехватке концентрация корректируется приемом биодобавок, изменением рациона и образа жизни. При высокой концентрации велик риск накопления кальция в организме.

Это состояние называют гиперкальциемией. Оно проявляется затвердением мягких тканей, образованием кальциевых камней в почках. Избыток кальция нарушает работу сердца и кровеносной системы, поэтому без рекомендации врача принимать добавки с витамином D не следует.