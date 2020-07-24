Москва, 24 июля. Ситуация с новыми санкциями США против газопровода «Северный поток — 2» будет проанализирована для выработки стратегии, направленной на реализацию проекта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сенат США ранее одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, предполагающий введение дополнительных ограничительных мер против «Северного потока — 2».

Журналисты поинтересовались у Пескова, планирует ли президент РФ Владимир Путин обсудить решение Сената США с коллегами из стран, принимающих участие в реализации проекта.

«Безусловно, в рамках <…> совместной компании, которая является оператором этого проекта, постоянно осуществляются контакты представителей российской стороны и европейских стран, которые имеют отношение, в первую очередь Германии», — отреагировал пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что в данной ситуации необходимо выстраивать стратегию, чтобы была реализована конечная цель.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Многие европейские страны поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

Против выступают США, которые стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ. Поэтому Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.