Массовая драка армян и азербайджанцев в Москве попала на видео

Москва, 24 июля. Массовая драка между азербайджанцами и армянами произошла в Москве в ночь на 24 июля. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Уточняется, что азербайджанцы искали в потоке автомобили с армянскими номерами, останавливали их и били как сами машины, так и водителей. Лица нападавших были скрыты под медицинскими масками.

«Знакомого нашего ударили ножом, остальное уточняется», — написал на своей странице в Facebook член Объединения армян России Давид Тоноян, призвав не распространять недостоверные сообщения.

Также Тоноян попросил соотечественников не поддаваться панике и истерии и сообщил, что армяне вышли патрулировать улицы.

Как рассказали телеканалу «360» в главном столичном управлении МВД, стычки между армянами и азербайджанцами произошли на Люблинской и Братиславской улицах. Полиция задержала 13 человек и проводит проверку по факту инцидента.

Напомним, 12 июля на армяно-азербайджанской границе начался вооруженный конфликт, связанный с самоопределением Нагорного Карабаха. После этого обострились отношения между представителями Армении и Азербайджана, проживающими в Москве.