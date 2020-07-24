Пять участниц «Дома-2» сообщили о своей беременности

Москва, 24 июля. Пять участниц популярного шоу «Дом-2» скоро станут мамами. Уникальная ситуация сложилась впервые в истории телестройки.

Первыми зрителей порадовали Саша Черно и ее муж Иосиф Оганесян. Пара уже готовится стань родителями. Второй об интересном положении сообщила 22-летняя Ирина Пингвинова. Девушка и отец ребенка Дмитрий Чайков находятся на Сейшелах и планируют пожениться.

О скором пополнении сообщили и супруги Ангелина Монах и Степан Меньщиков. Ожидается, что первенец появится на свет к концу лета. О скором пополнении сообщила и Анна Левченко, которая скоро станет женой Валерия Блюменкранца. Будущий супруг рассказал, что готовится стать папой во второй раз. Однако пока что девушку положили на сохранение.

Накануне еще одна обитательница «Дома-2» обрадовала поклонников скорым пополнением. Анастасия Паршина призналась, что беременна, а отцом ребенка является Никита Уманский.

Не исключено, что на этом бэбибум на проекте не закончится. Ряды будущих мам может пополнить и Юлия Жукова. На программе «Бородина против Бузовой» девушка призналась, что чувствует себя нехорошо и решила сделать тест. Однако о его результатах Жукова пока не сообщала.

Популярная российская телеведущая Ольга Бузова попросила прощения у поклонников за то, что провела эфир скандального реалити-шоу «Дом-2» пьяной.