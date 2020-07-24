Басурин объяснил на примере террориста из Луцка, как Зеленский отказался от Донбасса

Вступив в переговоры с террористом в Луцке, президент Украины Владимир Зеленский фактически отказался от жителей Донбасса. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Население неподконтрольного Киеву Юго-Востока Украины официальные киевские власти вот уже шесть лет почему-то считают террористами — и на этом основании отказываются от прямых переговоров, — напомнил он. — Однако, насколько я знаю, уголовное дело по человеку, захватившему автобус в Луцке, открыто именно за терроризм».

При этом президент Украины Владимир Зеленский решил вступить с луцким террористом в переговоры, отметил Басурин, да еще и выполнил его требования.

«Очевидно, что Украина таким образом признает, что отказалась от людей, которые живут в Донбассе и являются, согласно заявлениям Киева, украинскими гражданами. Из поведения Зеленского можно сделать только такой вывод», — подчеркнул замначальника управления Народной милиции ДНР.

Между тем, по мнению собеседника ФАН, консультации в Минске должны продолжаться.

«О Минских переговорах забывать нельзя, потому что это — единственная площадка, на которой мы можем вести диалог напрямую с Украиной, — констатировал Басурин.— Другой площадки просто реально нет. Кроме того, это зафиксировано решением Совета Безопасности ООН (резолюция от 17 февраля 2015 года № S/RES/2202. — Прим. ФАН)».

Напомним, что конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.

Все эти годы Россия настаивала на том, чтобы Киев начал прямые переговоры с Донецком и Луганском. Украина, в свою очередь, из раза в раз отвергала этот вариант, заявляя, что «не ведет переговоры с террористами».

21 июля в Луцке бывший участник АТО Максим Кривош захватил автобус с пассажирами и потребовал, чтобы 24 чиновника из правительства Украины признали себя террористами, а также чтобы президент Зеленский записал видео с рекомендацией посмотреть фильм «Земляне». Зеленский выполнил это требование и кроме того провел переговоры с Кривошем.