Кремль ответил на призыв Помпео войти в альянс против Китая

Москва, 24 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Китай партнером и союзником России, комментируя призыв госсекретаря США Майка Помпео войти в альянс против Пекина.

«Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что все интеграционные и политические объединения, в которых участвует Россия, направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды.

«Китай является нашим союзником, нашим партнером, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнерского характера», — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Майко Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР, отдаляясь от потенциальных союзников. Госсекретарь США уверен, что если «свободный мир не изменит коммунистический Китай, то коммунистический Китай изменит» мир. В связи с этим Помпео призвал противопоставить Пекину некий «альянс демократий». Американский дипломат не исключил, что Вашингтон предложит Москве стать частью данного объединения.