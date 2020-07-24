Кремль назвал исчерпывающими Минские соглашения

Москва, 24 июля. Минские соглашения содержательны, исчерпывающи и не нуждаются в расшифровке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в последние месяцы трудно было не заметить последовательную линию Киева на различных уровнях, направленную если не на размытие, то на то, чтобы подвергнуть вопросам Минские соглашения. Песков подчеркнул, что эти договоренности являются краеугольным камнем в процессе урегулирования в Донбассе.

«Трудно сказать, что там можно расшифровывать, потому что написано все достаточно просто. И документ содержит исчерпывающие формулировки. Контакты будут продолжаться», — добавил Песков.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский во время посещения КПП «Станица Луганская» сообщил, что власти страны настаивают на подробной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Подробности необходимы Киеву якобы для того, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство готово помочь Зеленскому с расшифровкой текста Минских соглашений. Захарова отметила, что министерство в принципе готово оказать президенту Украины помощь «в этом сложнейшем вопросе и расшифровать, что же написано в Минских соглашениях».