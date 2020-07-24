В Подмосковье без вести пропал 82-летний олимпийский чемпион

Москва, 24 июля. Олимпийский чемпион Игр-1964 в Токио по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал без вести в Рузском районе Московской области.

Отмечается, что он исчез 22 июля. 82-летний мужчина ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся. В правоохранительных органах добавили, что на данный момент устанавливается его местонахождение.

«В дежурную часть по Рузскому городскому округу поступило заявление от родственников о розыске отца 1937 года рождения», — говорится в сообщении.

Как пишет РИА Новости, Иваницкий является чемпионом Олимпийских игр 1964 года по вольной борьбе. После того, как завершил карьеру, мужчина руководил редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.