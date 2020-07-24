Как резать арбуз: простые и эффектные способы

Казалось бы, что нового можно сказать о том, как порезать арбуз? Оказывается, способов нарезки не так уж и мало. Мы теперь знаем как минимум 10 и спешим поделиться с вами.

Мы уже знаем, как выбрать сладкий арбуз и не ошибиться. Теперь пришло время разобраться, как быстро и без особых усилий нарезать и эффектно подать лакомство семье и гостям.

Важно! Употребление грязного плода чревато серьезными отравлениями. Перед нарезкой нужно обязательно тщательно помыть его под проточной водой, чтобы бактерии с кожуры не попали в мякоть.

№1 По-астрахански.

Разрезать арбуз поперек. Срезать верхушку. Порезать на сегменты, не прорезая до конца. В результате ягода раскроется «розочкой».

№2 Треугольники.

Плод разделяется вдоль на две половины. Каждая делится еще раз пополам тем же образом. Четвертинки режем поперек нетолстыми кусочками. Получаются аккуратные треугольники.

№3 Классический полукруг.

Ягоду разрезать поперек. Получившиеся части делим пополам. Четвертинки режутся полукругом.

№4 Без корки.

Отрезать верхушки. Расположить плод вертикально и удалить кожуру вместе с белой частью. Разрезать вдоль на две половины, а затем каждую — на отдельные доли. Не разделяя, разрезать пополам еще раз и переместить в подходящую емкость.

№5 По-американски.

Взять половину арбуза, положить мякотью вниз на разделочную доску и срезать верхушку. Удалить корки до розовой части. Полученную мякоть разрезать сначала вдоль, потом — поперек. Накрыть всё глубоким блюдом, в котором планируете подавать лакомство. Перевернуть одним движением. Все куски окажутся в тарелке — можно подавать на стол.

№6 По-еврейски.

Способ очень напоминает предыдущий, но в еще более упрощенном варианте. Удобен для небольших плодов. Очищенную половинку арбуза кладем верхушкой вниз в миску подходящего размера и нарезаем непосредственно в ней.

№7 Кожура вместо тарелки.

Этот метод очень удобен для пикников, когда выбор посуды не слишком разнообразен. Арбуз делится на четвертинки, а мякоть нарезается в самой корке, которая становится импровизированной сервировочной емкостью

№8 Удобные кубики.

Разрезать ягоду на две половины. Положить каждую часть мякотью вниз. Нарезать крупными кубиками аналогично тому, как режется картошка в суп. Очень удобно брать кусочек прямо за кожуру.

№9 Фигурная нарезка.

Идеально для праздничного стола. Для этого способа понадобятся формочки. Можно использовать те же, что для выпечки печенья. Далее всё ограничивается только вашей фантазией.

№10 Фокус-покус.

На десерт предлагаем посмотреть видео о трюке с арбузом, который удивит ваших гостей и приведет в неописуемый восторг детей.

Теперь вы знаете, как порезать арбуз быстро и аккуратно. Предлагаем узнать, как сохранить ягоду в целости и сохранности до самого Нового года, чтобы порадовать семью и друзей летним десертом посреди зимы.