Как резать арбуз: простые и эффектные способы

Казалось бы, что нового можно сказать о том, как порезать арбуз? Оказывается, способов нарезки не так уж и мало. Мы теперь знаем как минимум 10 и спешим поделиться с вами.
Мы уже знаем, как выбрать сладкий арбуз и не ошибиться. Теперь пришло время разобраться, как быстро и без особых усилий нарезать и эффектно подать лакомство семье и гостям.
Важно! Употребление грязного плода чревато серьезными отравлениями. Перед нарезкой нужно обязательно тщательно помыть его под проточной водой, чтобы бактерии с кожуры не попали в мякоть.
№1 По-астрахански.
- Разрезать арбуз поперек.
- Срезать верхушку.
- Порезать на сегменты, не прорезая до конца.
- В результате ягода раскроется «розочкой».
№2 Треугольники.
- Плод разделяется вдоль на две половины.
- Каждая делится еще раз пополам тем же образом.
- Четвертинки режем поперек нетолстыми кусочками. Получаются аккуратные треугольники.
№3 Классический полукруг.
- Ягоду разрезать поперек.
- Получившиеся части делим пополам.
- Четвертинки режутся полукругом.
№4 Без корки.
- Отрезать верхушки.
- Расположить плод вертикально и удалить кожуру вместе с белой частью.
- Разрезать вдоль на две половины, а затем каждую — на отдельные доли.
- Не разделяя, разрезать пополам еще раз и переместить в подходящую емкость.
№5 По-американски.
- Взять половину арбуза, положить мякотью вниз на разделочную доску и срезать верхушку.
- Удалить корки до розовой части.
- Полученную мякоть разрезать сначала вдоль, потом — поперек.
- Накрыть всё глубоким блюдом, в котором планируете подавать лакомство.
- Перевернуть одним движением. Все куски окажутся в тарелке — можно подавать на стол.
№6 По-еврейски.
Способ очень напоминает предыдущий, но в еще более упрощенном варианте. Удобен для небольших плодов. Очищенную половинку арбуза кладем верхушкой вниз в миску подходящего размера и нарезаем непосредственно в ней.
№7 Кожура вместо тарелки.
Этот метод очень удобен для пикников, когда выбор посуды не слишком разнообразен. Арбуз делится на четвертинки, а мякоть нарезается в самой корке, которая становится импровизированной сервировочной емкостью
№8 Удобные кубики.
- Разрезать ягоду на две половины.
- Положить каждую часть мякотью вниз.
- Нарезать крупными кубиками аналогично тому, как режется картошка в суп. Очень удобно брать кусочек прямо за кожуру.
№9 Фигурная нарезка.
Идеально для праздничного стола. Для этого способа понадобятся формочки. Можно использовать те же, что для выпечки печенья. Далее всё ограничивается только вашей фантазией.
№10 Фокус-покус.
На десерт предлагаем посмотреть видео о трюке с арбузом, который удивит ваших гостей и приведет в неописуемый восторг детей.
Теперь вы знаете, как порезать арбуз быстро и аккуратно. Предлагаем узнать, как сохранить ягоду в целости и сохранности до самого Нового года, чтобы порадовать семью и друзей летним десертом посреди зимы.