Путин проинформировал Трампа о ситуации с коронавирусом в Москве

Москва, 24 июля. Президент РФ Владимир Путин проинформировал американского коллегу Дональда Трампа, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Москве действительно все очень неплохо, и именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президент РФ в ходе вчерашнего телефонного разговора», — рассказал Песков.

По его словам, Путин и Трамп отметили, что коронавирус является огромным вызовом для всех стран. Президент РФ проинформировал своего коллегу, что в стране принимаются эффективные меры борьбы с коронавирусом, о чем говорит ситуация в Москве и в целом по стране.

За сутки в России зафиксировали 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в России выявили 800 849 случаев COVID-19. При этом 588 774 пациента выздоровели, из них 8 444 человека — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 13 046 — 154 за минувшие сутки.