Кремль заявил о приверженности России полной демилитаризации космоса

Москва, 24 июля. Россия привержена полной демилитаризации космоса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя утверждения США об испытаниях Москвой противоспутникового оружия.

«Вы знаете, что Россия всегда была и остается страной, приверженной задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения», — сказал пресс-секретарь президента РФ представителям СМИ.

Представитель Кремля подчеркнул, что реагировать на обвинения со стороны США должны Минобороны и МИД РФ.

Ранее космическое командование США заявило, что 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который военные США обозначили номером 45915. В Пентагоне уточнили, что запуск «объекта» производился рядом с другим российским спутником и не похож на тестирование спутника-инспектора. Американская сторона полагает, что таким образом РФ якобы испытала космическое противоспутниковое оружие.

Минобороны РФ 15 июля действительно сообщило о проведении успешных испытаний новейшего малого спутника-инспектора. Он был задействован в изучении одного из российских космических аппаратов.

В США соседство своих аппаратов с российскими упорно считают «преследованием». Хотя МИД РФ не раз подчеркивал, что Москва давно выступает с инициативой заключить международный договор о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе.