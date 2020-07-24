Песков заявил, что Кадыров в состоянии постоять за себя в вопросе санкций США

Москва, 24 июля. Присвоение звания генерал-майора Росгвардии главе Чечни Рамзану Кадырову никак не связано с американскими санкциями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Кадыров на фоне любых санкций в состоянии сам за себя постоять», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков пояснил, что во время силовых операций в Чечне и в ходе борьбы с терроризмом Кадыров самостоятельно координирует действия соответствующих ведомств, в том числе и национальной гвардии, демонстрируя при этом высокую эффективность.

«В этой связи произошло такое присвоение и назначение», — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что это позволило формализовать ситуацию.

Напомним, указ о присвоении звания генерал-майора Росгвардии главе Чечни ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Кадыров поблагодарил главу государства и отметил, что это высокая оценка, «которая очень дорогого стоит».