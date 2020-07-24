Кремль заявил, что не допустит раскачивания ситуации в Хабаровске извне

Москва, 24 июля. В Кремле знают, что в Хабаровск прилетели различные псевдооппозиционеры, никто не допустит раскачивания ситуации извне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти продолжающиеся акции являются питательной почвой для разных квази- или псевдооппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что говорить о зарубежной организации митингов нельзя. Однако то, что подобные элементы присоединились со временем ― это ясно, подчеркнул Песков.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался общаться с митингующими жителями. Такое решение он объяснил тем, что ему «есть, чем заняться на самом деле» вместо того, что выходить к тем, кто «кричит под окнами».

Дегтярев добавил, что общается с людьми только в «корректных форматах». По мнению политика, те, кто митингуют, не уважают ни себя, ни губернатора, ни президента.

Митинги в городе проходят на фоне ареста бывшего губернатора Сергея Фургала. 9 июля он был задержан, а 10 доставлен в Москву и арестован на два месяца.Он обвиняется в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в 2000-е годы. Сам экс-губернатор свою вину не признает. Ему грозит пожизненное заключение.