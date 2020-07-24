Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Скабеева поддержала решение Кадырова ввести санкции против Помпео

58
0 Оставить комментарий

Скабеева поддержала решение Кадырова ввести санкции против Помпео

Москва, 24 июля. Известная телеведущая Ольга Скабеева поддержала решение главы Чечни Рамзана Кадырова ввести санкции против государственного секретаря США Майка Помпео.

«Согласитесь, это дико смешно! Как-то так и надо реагировать на все антироссийские санкции», — написала она в своем Telegram-канале.

Скабеева поддержала решение Кадырова ввести санкции против Помпео

Кадыров ранее отозвал свое приглашение Помпео посетить Чечню и ввел в его отношении санкции. Такая мера стала ответом на заявление госсекретаря США, который объявил, что против главы российской республики вводятся санкции из-за якобы «причастности к серьезным нарушениям прав человека». Ограничительные меры, кроме того, распространяются на супругу и детей Кадырова.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов призвал политиков из США «помалкивать о правах человека», учитывая происходящие в этой стране беспорядки. Он подчеркнул, что в Чечне права человека возведены в ранг приоритетных государственных задач, а сам Кадыров является гарантом прав и свобод граждан республики.

Скабеева поддержала решение Кадырова ввести санкции против Помпео

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла обвинения со стороны США очередной демонстрацией их русофобского курса. А член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с НСН назвал санкции дискриминацией. Он осудил «порочный» метод составления подобных черных списков.

Новости партнеров

Источник: Telegram-канал Ольги Скабеевой
Новости партнеров