Патриарх Кирилл утвердил лишение сана схиигумена Сергия

Москва, 24 июля. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). Об этом говорится в сообщении Русской православной церкви.

«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Екатеринбургской епархии», — говорится в сообщении.

Ранее суд признал схиигумена Сергия виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов, ряда Апостольских правил и правил Вселенских Соборов и постановил извергнуть его из сана. Суд установил факты лжи и клеветы в выступлениях схиигумена.

Схиигумена Сергия отстранили от проповедей после публикации видео, на котором он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на пандемию. Кроме того, Сергий призвал демонтировать вышки 5G в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. По его словам, вместе с коронавирусной инфекцией они приведут «человечество к смерти». Сергий назвал коронавирус заразой, которую он «презирает и ставит ни во что».