Непубличный наследник Панина принял «вызов» и пошел по стопам отца

Москва, 24 июля. Сын знаменитого российского актера Андрея Панина, 19-летний Александр, который очень редко появляется на публике, принял решение стать киноактером. Совсем недавно Александра, который даже не думал о том, чтобы связать свою жизнь с творчеством, пригласили на съемки нового российского фильма «Недетский дом».

В картине юноша должен будет сыграть одну из главных ролей, сообщает информационное издание «СтарХит». Стоит отметить, что сын Андрея Панина вел очень закрытый образ жизни и не пытался «сделать имя» на знаменитости своего отца. Он поступил в университет, выбрав профессию, которая никак не связана с актерским мастерством.

Однако уже через некоторое время получил приглашение на съемки в фильме и принял этот «вызов». Сейчас непубличный наследник Панина пошел по стопам отца и получил одну из главных ролей в полнометражной картине.

«Про Сашу вспомнила кастинг-директор проекта Елена Галанова. Она следила за его становлением. Показала фото режиссеру — Мише Расходникову, тот, в свою очередь, хотел снимать подростков с трудной судьбой. В общем, решили позвать парня на пробы — Саня согласился и в первый же день его утвердили», — рассказали на съемочной площадке.

Александр снимается в фильме «Недетский дом» о сложной судьбе детей, от которых отказались родители. Сын Андрея Панина будет работать с популярным российским актером Иваном Охлобыстиным, который сыграет роль директора детского дома.

Стоит отметить, что съемки фильма проходят в Москве. Процесс создания полнометражного произведения растянется до конца лета 2020 года. Картина с участием сына Андрея Панина Александра может выйти на большие экраны уже в следующем году.

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