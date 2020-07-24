Жириновский объяснил, зачем ходил в баню с Дегтяревым

Москва, 24 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, что ходил в баню с врио главы Хабаровского края Михаилом Дегтяревым ради сближения с народом.

«Это мы специально как бы рекламируем культуру русской бани. Там сауна, турецкая баня. Русская баня ничем не хуже, может быть, даже лучше. И хождение в народ», — рассказал Жириновский.

Речь идет о мероприятии в 2013 году. По словам лидера партии, политик должен делать все то, что делают избиратели.

«На спортивной площадке, в магазине, в бане, в автобусе, доме отдыха, больнице — быть рядом. Быть связанным с жизнью человека», — добавил он.

В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему возглавить регион, и депутат согласился. Так он занял место Сергея Фургала, который был отправлен президентом в отставку в тот же день в связи с утратой доверия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин при решениях по Хабаровску руководствовался основной задачей — наладить работу местной власти и заниматься реализацией национальных целей.