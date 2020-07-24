Волынец о выплатах на детей: Помогать надо тем, кто больше всего нуждается

Размер и виды поддержки семей всегда можно увеличить, но наиболее важным фактором я считаю адресность. Помогать нужно тем, кто более всего нуждается. 10 000 рублей для семьи в отдаленном поселке означают выживание, в отличие от тех, кто даже не подал заявку на получения пособия. Эти средства расходуются в малообеспеченных семьях по всем фронтам — и на еду, и на лекарства, и на жизнь в целом.

Сегодня многих волнует наша инициатива по предоставлению нового пособия матерям-одиночкам. Так вышло, что во время всеобщего карантина именно эти женщины попали под удар. Если разведенные родители могут претендовать на алименты — у нас введена уголовная ответственность за злостное уклонение от этих обязательных выплат — матерям-одиночкам часто не на кого рассчитывать.

Мы уже обратились к правительству с предложением создать алиментный фонд, который действовал бы с начала пандемии и до конца 2020 года. Государство бы взяло на себя ответственность за детей, чьи родители в период карантина не в состоянии выплачивать алименты, с последующим взысканием этих выплат в бюджет государства.

Быстро реализовывать наши инициативы, конечно, не получается, это сложный процесс. Скорее всего, рассмотрение наших предложений по алиментам состоится уже осенью.

Кроме того, активно обсуждается наше предложение о сохранении родителям детей-инвалидов первой группы и опекунам ежемесячного пособия в случае, если они имеют дополнительный доход до одного МРОТа. Сегодня даже заработок в размере меньше тысячи рублей является основанием для отказа в выплатах. В Краснодарском крае был случай, когда мама ребенка-инвалида опубликовала свои материалы на «Яндекс.Дзене», и за какое-то количество просмотров ей поступили небольшие деньги. В итоге женщина получила предписание сдать деньги за последние три месяца, полученные как пособие на ребенка-инвалида. Если бы родителям разрешили работать хотя бы дистанционно, то это облегчило бы решение некоторых бытовых вопросов.

Наша организация выступает за необходимость создания Министерства по делам семьи и демографической политике. Было написано письмо в адрес главы нашего правительства Михаила Мишустина, в котором мы аргументировали важность такого ведомства и подготовили положение о формировании министерства. Именно такое ведомство могло бы заниматься, например, вопросами опеки. Здесь есть наболевшие, нерешенные пока вопросы. И хотя мы точно не знаем, по каким критериям отбираются люди, работающие в опеке, каковы их профессиональные стандарты, необходимо признать, что там есть замечательные специалисты, которые работают добросовестно и по призванию.

