Юрист Соловьев оценил возможность выделения семьям новых выплат на детей

Принятие решения о выплатах семьям с низким доходом «детских» денег будет своевременным и справедливым. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев.

Новые выплаты

Правительство России 24 июля рассмотрит вопрос о выделении средств на новые выплаты семьям с детьми.

Речь идет о выделении средств Минтруду из резервного фонда правительства на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. В свою очередь, ведомство должно будет довести средства до регионов, чтобы обеспечить софинансирование выплат всем семьям с низким доходом.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с пандемией коронавируса ввел выплаты на детей до 16 лет, благодаря чему семьи единовременно получили в июне 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В июле выплата повторилась, но возрастной диапазон на этот раз расширили с рождения и до 16 лет.

Своевременное решение

Иван Соловьев выразил уверенность, что принятие решения о выплатах семьям с низким доходом «детских» денег будет своевременным и справедливым.

«Сейчас время отпусков, и многие планируют, как провести оздоровление деток: выезды на природу и на море, улучшение рациона питания, употребление сезонных овощей и фруктов. Кроме того, многим семьям нужно обновлять и детский гардероб — малыши достаточно быстро растут. Да и в тех семьях, где дети достигли 7-летнего возраста, нужно уже сейчас думать о школе, а это тоже определенные расходы», — заключил Иван Соловьев.

Повышение потребительского спроса

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что выплата для семей с детьми в возрасте до 16 лет стала очень нужной и своевременной мерой поддержки. В настоящее время такие выплаты уже получили около 10 млн семей, в которых 25 млн детей. Если подобная мера после обсуждений в правительстве станет ежемесячной, это значительно поддержит граждан в период после пандемии.

«Ведь не секрет, что во втором квартале, во время режима самоизоляции, у граждан снизились доходы (по данным Росстата, на 8%). А семьям с детьми сложнее, так как и уровень затрат у них выше, и потребностей гораздо больше. Ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка поддержат и потребительский спрос в стране, что очень важно. Снижение спроса может затормозить восстановление экономики. Выплаты помогут снизить эти негативные последствия пандемии, что благотворно скажется на темпах развития отраслей», — заключил Павел Сигал.

Ранее сообщалось, что повышенную пенсию могут получить граждане России, которым исполнилось 80 лет. Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), такой категории лиц полагается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.