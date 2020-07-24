В Пентагоне жалуются на таинственное космическое «оружие русских», напоминающее матрешку

Вашингтон, 24 июля. Космическое командование США поразил таинственный российский космический «объект», напоминающий матрешку. Об этом пишет новостной портал Business Insider.

В публикации говорится, что спутники РФ отправились в космос впервые с прошлого года, продемонстрировав там нечто новое. По словам главы Космического командования Штатов генерала Джона Реймонда, российское устройство, которое вначале представляло собой один спутник, укрывшийся за спутником-шпионом США, внезапно раскололось надвое. При этом одно устройство появилось из другого.

«То, как я представляю себе это, по-моему, похоже на русских матрешек», — описал увиденное он.

Аналогично рассказал об этом аппарате и заместитель помощника министра обороны США по космической политике Стивен Китэй.

«Из этого спутника, русского спутника, был рожден меньший спутник. С этого меньшего спутника был запущен снаряд», — пожаловался он журналистам в Пентагоне.

Американская сторона полагает, что таким образом РФ испытала космическое противоспутниковое оружие. В Космическом командовании уверены, что выведение нового «объекта» не соответствует заявленной миссии российской спутниковой системы.

Как отмечает радио Sputnik, в Минобороны России 15 июля действительно сообщали об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния был обследован другой отечественный аппарат.

В США соседство своих аппаратов с русскими считают «преследованием». Однако МИД РФ подчеркивал, что Россия довольно давно выступает с инициативой заключить обязывающий международный договор о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе.

Многие эксперты говорят о том, что США пытаются милитаризовать космос и максимально завладеть им. На это обращал внимание военный обозреватель Виктор Баранец, а также австралийские журналисты.