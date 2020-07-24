Москва, 24 июля. Введение пенсионного налогового вычета простимулирует добровольное пенсионное страхование и увеличит отчисления граждан в российскую экономику. Об этом заявил доцент факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Алисен Алисенов.

Ранее саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ направили в Центробанк РФ письмо с предложением ввести налоговый вычет на пенсионные взносы. Предлагается увеличить лимит для расчета выплаты до 400 тысяч рублей. Это позволит россиянам ежегодно получать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов на будущую пенсию, пишут «Известия».

«Мера, предложенная негосударственными пенсионными фондами вполне может простимулировать рост отчислений в пенсионный фонд. <…> Неплохо, когда граждане активно инвестируют свои собственные средства в экономику страны», — прокомментировал инициативу Алисенов.

По мнению экономиста, в наибольшей степени пенсионный налоговый вычет оценят самозанятые граждане. Дело в том, что эта категория россиян отчисляет средства в бюджет и в фонд обязательного медицинского страхования, минуя пенсионный фонд.

«Когда такой гражданин хочет, чтобы ему назначили страховою пенсию, он должен производить добровольные отчисления в пенсионный фонд», — пояснил эксперт изданию «Экономика сегодня».

По словам Алисенова, в дотационных регионах многие самозанятые имеют небольшой доход, поэтому добровольные отчисления для них обременительны. Введение отдельного налогового вычета поможет исправить эту ситуацию, считает экономист.