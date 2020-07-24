Реабилитолог рассказал о долгосрочных проблемах со здоровьем после коронавируса

Москва, 24 июля. Переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с долгосрочными проблемами с легкими и другими органами, сообщил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой.

«COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошел. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Все это колоссальные потери для здоровья», — отметил врач в комментарии RT.

Эксперт рассказал, что поврежденная вирусом ткань легкого — «матовое стекло» — может иметь рубцы. На них нужно своевременно воздействовать, пока рубцы не стали белыми и твердыми. Реабилитация направлена на уменьшение интоксикации организма и на борьбу с рубцами. Кроме того, пациентам помогают задействовать запасные отделы легких с помощью дыхательных гимнастик.

Терновой напомнил, что рецепторы к вирусу есть во многих органах ― в поджелудочной железе, сердце, тканях яичка. Коронавирус приводит к нарушению свертываемости крови, поэтому пациенты принимают антикоагулянты, в противном случае есть риск возникновения инсультов и инфарктов.

За сутки в России зафиксировали 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в России выявили 800 849 случаев COVID-19. При этом 588 774 пациента выздоровели, из них 8 444 человека — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 13 046 — 154 за минувшие сутки.