Соловьев признался, что чувствует личную вину перед жителями Донбасса

Москва, 24 июля. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что чувствует вину за происходящее на Украине и делает все возможное, чтобы «этот ужас завершился». Об этом он рассказал, комментируя тему Донбасса с политологом Владимиром Корниловым.

Как уточнил Соловьев, он не может представить Донбасс в составе «нацистской Украины».

«Я чувствую личную вину и ответственность перед дончанами за то, что они столько лет страдают, и до сих пор их не признают. Я делаю все от меня зависящее, чтобы этот ужас, наконец, завершился», — сказал он.

Во время онлайн-эфира «Соловьев LIVE» он подчеркнул, что сейчас Донбасс решает свою судьбу.

«Дончане сами решили свою судьбу, и мы обязаны их услышать, чтобы этот ужас в центре Европы прекратился. Нельзя отдавать их на съедение этим террористам», — подчеркнул он.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.