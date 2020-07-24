Появилось видео перехвата иранского самолета истребителем ВВС США

Дамаск, 24 июля. Один из пассажиров иранского авиалайнера, едва не столкнувшегося с американским истребителем F-15 в небе над Сирией, снял инцидент на видео. Ролик был опубликован YouTube-каналом Ruptly.

Напомним, накануне истребитель ВВС США опасно сблизился с иранским самолетом авиакомпании Mahan Air в небе над районом Ат-Танф, где без разрешения Дамаска находятся американские войска. Пилоту пассажирского авиалайнера пришлось резко уходить от столкновения, из-за чего несколько человек получили травмы. В результате иранский самолет совершил посадку в Бейруте, высадил пассажиров и после дозаправки вернулся в Тегеран.

Комментируя инцидент, в Пентагоне заявили, что истребитель ВВС США проводил перехват «в соответствии с международными стандартами». В американском военном ведомстве утверждают, что пилот F-15 отдалился на безопасное расстояние после того, как идентифицировал пассажирское воздушное судно.

В Тегеране предупредили Вашингтон об ответственности за инцидент в небе над Сирией. В МИД Ирана подчеркнули, что изучат все обстоятельства произошедшего и примут необходимые политические и правовые меры. Более того, постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи уже провел переговоры по данному вопросу с генсеком организации Антониу Гутеррешем.