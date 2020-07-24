Мурашко назвал летальность от COVID-19 в РФ одной из самых низких в мире

Москва, 24 июля. Летальность от коронавирусной инфекции в России составила 1,62%, это один из самых низких показателей в мире. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что сохранение жизни россиян стало основной задачей властей на фоне пандемии COVID-19. Почти 1,5 миллиона медиков, по его словам, прошли обучение по оказанию помощи больным.

«Нам дорога каждая жизнь, поэтому специалисты-медики работают в круглосуточном режиме», — добавил Мурашко на совещании министров здравоохранения стран — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Глава ведомства добавил, что в регионах России в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки сохраняются разные ограничительные меры.

Как передает RT, ранее и президент РФ Владимир Путин заявлял, что в возглавляемой им стране летальность в разы ниже, чем во многих других государствах, в том числе и в европейских с развитой системой здравоохранения.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением инфекции, в России с начала пандемии выявили около 800 тысяч случаев коронавируса. При этом выздоровели уже более 588 тысяч пациентов, пишет НСН.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может до конца года начать производство вакцины от коронавируса и готова поделиться лекарством со всеми странами.