Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова подала в суд на следователя

Москва, 24 июля. Гражданская жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя подала в суд на следователя, который ведет дело об аварии. Это подтвердил адвокат актера Эльман Пашаев.

Ирину не признает никто из близких Сергея Захарова — называют «сожительницей», — но она борется за справедливость после его смерти. По словам Пашаева, женщина считает, что следователь плохо выполняет свою работу, и возмущена, что он не признает ее потерпевшей по делу.

«Ей тоже хочется деньги. Ефремов бедный скоро будет вешаться. Она тоже хотела, чтобы ее признали потерпевшей, и в дальнейшем получила моральный вред или денежную компенсацию. Следователь ей отказал, насколько я понимаю», — сказал защитник Ефремова «Пятому каналу».

Гражданская супруга Захарова первой приехала к нему в больницу после трагедии. Тогда многие СМИ приняли ее за настоящую жену водителя. Кроме того, женщину приглашали на различные ток-шоу, а некоторые сочувствующе россияне перечисляли ей пожертвования в знак поддержки.

Однако спустя некоторое время семья Захарова и его официальная супруга заявили, что Ирина не имеет к ним никакого отношения, ее существование они не признают и просят не переводить ей никаких денег.

Сама женщина с большой любовью говорила о Захарове и отмечала, что они планировали завести детей.

Сергей Захаров скончался после госпитализации в Москве. В его фургон на высокой скорости влетел внедорожник Михаила Ефремова, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек сплошную и оказался на встречной полосе.

Знаменитый артист признал вину и принес извинения близким погибшего не сразу. Кроме того, после публичного раскаяния защитник Ефремова заявил, что виновником аварии актер себя на деле не считает. Как объяснил «360» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, юрист ведет «подковерные игры», чтобы его подопечный смог избежать тюремного срока.