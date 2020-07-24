Садальский, Шаляпин и Сафронов составили топ-5 самых красивых женщин мира

Москва, 24 июля. Актер Станислав Садальский, певец Прохор Шаляпин и художник Никас Сафронов назвали самых красивых женщин мира. Каждый из перечисленных представителей отечественного шоу-бизнеса составил собственный рейтинг из пяти известных дам.

В список Садальского попали только легенды. Актер поставил на первое место исполнительницу роли Ассоль в фильме «Алые паруса» Анастасию Вертинскую.

На второй строчке рейтинга Садальского оказалась секс-символ немецкого кино Марлен Дитрих, а на третьей — советская актриса Нина Русланова. Четвертое место артист отдал звезде фильмов «Воздушный извозчик», «Иван Грозный» и «Попрыгунья» Людмиле Целиковской. Также Садальский включил в свой рейтинг актрису Людмилу Максакову, с которой он дружит на протяжении многих лет, передает Teleprogramma.pro.

Прохор Шаляпин подошел к просьбе составить топ-5 самых красивых женщин с юмором и сыграл на своей репутации любителя обеспеченных дам в возрасте. Первое место певец отдал 70-летней дочери основателя корпорации «Walmart» Элис Уолтон, которая в 2018 году заняла вторую строчку рейтинга богатейших женщин мира журнала Forbes. Тогда ее состояние превышало 41 миллиард долларов.

Также Шаляпин включил в список 67-летнюю наследницу основателя компании L’Oréal Франсуазу Беттанкур-Майерс и вдову богатого предпринимателя Дэвида Коха Джулию Кох. Кроме того, в рейтинг певца попали экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос и 79-летняя Жаклин Марс — внучка основательницы кондитерской компании Mars.

Никас Сафронов считает самыми красивыми женщинами мира исключительно европейских актрис, причем преимущество за итальянками. На первую строчку художник поставил легендарную Софи Лорен, с которой он начал дружить еще в 1987 году.

«У Софи Лорен есть глубина и блеск в глазах. Я не могу ее даже сравнивать с Мерилин Монро или Шерон Стоун. Это как сравнить чипсы с вкусной итальянской едой», — объяснил свой выбор Сафронов.

На второе и третье места своего рейтинга художник поставил Орнеллу Мути и Монику Белуччи, а четвертую строчку Сафронов отдал Клаудии Кардинале.

Пятью местами художник ограничиться не смог, поэтому назвал среди самых красивых женщин мира Анну Маньяни, Анни Жирардо, Настасью Кински и Мерил Стрип. Сафронов отметил, что последняя актриса не очень красива по общепринятым меркам, однако в ней много глубины и природного таланта.