Гоммаж для лица: косметолог рассказала, для чего нужно средство и как его использовать

Что такое гоммаж для лица? Чем он отличается от скраба? И как пользоваться им правильно? Отвечаем на вопросы о деликатном средстве для эксфолиации.

Кожа нуждается в тщательном очищении. Только в этом случае она будет выглядеть ухоженной и свежей. Но умываться и протирать ее тоником не всегда достаточно. Периодически ее нужно очищать другими средствами — эксфолиантами. Их задача удалять не загрязнения, а поверхностный кожный слой.

Эксфолиация снимает отмершие частички, которые накапливаются на поверхности эпидермиса. Если это не делать, лицо будет выглядеть тусклым, а скорость обновления клеток снизится. Регулярная эксфолиация ускоряет процессы регенерации тканей, омолаживает кожу и заставляет ее буквально сиять. Гоммаж для лица, который называют также энзимным пилингом, предназначен для этой цели.

Что такое гоммаж для лица

Это средство для эксфолиации, которое удаляет поверхностный кожный слой. По словам дерматолога-косметолога Ирины Ерошкиной, он работает благодаря входящим в состав фруктовым кислотам и ферментам. Они размягчают и растворяют отмершие клетки, что делает процесс эксфолиации деликатным и щадящим.

Чем гоммаж отличается от скраба

Скраб тоже предназначен для эксфолиации, но работает по-другому. Его активные компоненты — абразивные частички, которые шлифуют эпидермис механически. В одних скрабах для шлифовки используются полимерные шарики, которые не повреждают эпидермис, а удаляют только мертвые клетки. В других для шлифовки используются натуральные компоненты — например, измельченные косточки фруктов. Такие составы опасны, так как абразивные частицы могут травмировать эпидермис острыми краями.

Энзимный пилинг не содержит травмирующих частиц. Он подходит даже для чувствительной и сухой кожи, на которой скрабы часто вызывают раздражение и воспаление.

Кому подойдет гоммаж

Пилинг универсален: подходит обладательницам жирной, нормальной, сухой кожи. Но в большей степени его преимущества оценят женщины с тонкой кожей, склонной к раздражению, воспалению, куперозу. Включать его в регулярный уход стоит после 35 лет для стимуляции регенерации тканей, предупреждения раннего старения.

Однако полагать, что гоммаж хорош только для сухой и стареющей кожи, а скраб — для жирной, — ошибочно. Он содержит вещества, которые обеспечивают качественное и глубокое очищение. Фруктовые кислоты и ферменты удаляют не только отмершие клетки, но и проникают в поры, где растворяют сальные пробки, уменьшают количество черных точек на лице. Поэтому при повышенной жирности, склонности к высыпаниям и акне энзимные пилинги предпочтительнее скрабов.

Как выбрать средство

Большинство гоммажей содержат ферменты папаин и бромелайн, которые выделяют из плодов папайи и ананаса. Эти природные компоненты не проникают в эпидермис, работают на его поверхности и абсолютно безопасны. С папаином, бромелайном и другими фруктовыми экстрактами делают энзимные пилинги производители бюджетной и профессиональной косметики. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить составы нескольких средств.

Потому найти хороший вариант можно и в бюджетной линейке. Но здесь важно ориентироваться на состояние кожи. По словам косметолога Ольги Фем, гоммаж с фруктовыми кислотами идеально подойдет для возрастной, чувствительной и сухой кожи. Но для жирной, с повышенным салоотделением, он может оказаться слишком мягким, а значит, недостаточно эффективным. В этом случае нужно выбирать состав с фруктовыми ферментами и глиной (каолином), который тщательно удаляет излишки кожного сала.

Как использовать гоммаж для лица

На упаковке к каждому средству есть рекомендации по применению: нанести на очищенную кожу, помассировать пальцами несколько минут и смыть. Но, по словам Ольги Фем, в этом случае пилинг не раскрывает свои возможности. Ферменты активно работают только в условиях тепла и влаги. А если наносить их на сухую кожу — никакого эффекта вы не получите.

Поэтому использовать гоммаж нужно по-другому:

очистите лицо обычным средством, умойтесь теплой водой;

нанесите средство и помассируйте пару минут кончиками пальцев, смоченных в теплой воде;

намочите теплой водой полотенце, отожмите его;

прилягте на диван, включите расслабляющую музыку, положите теплое влажное полотенце на лицо и оставьте на 10 минут;

умойтесь и нанесите маску или сыворотку.

Средства, нанесенные после глубокого, тщательного очищения энзимным пилингом, работают лучше — глубоко проникают, хорошо увлажняют и питают. Используйте гоммаж до трех раз в неделю при жирной коже, два раза — при нормальной и комбинированной, один раз в неделю — при сухой и склонной к раздражению. Не применяйте при воспалениях на лице и герпесе.