Певица Юлия Паршута рассказала, как 10 лет прожила с тираном

Москва, 24 июля. Певица Юлия Паршута рассказала, как не могла уйти от бойфренда, который проявлял по отношению к ней агрессию и силой хотел заставить ее быть рядом. Она сообщила, как 10 лет прожила с тираном. Как уточнила исполнительница, в начале романа она даже не подозревала, насколько неадекватен ее возлюбленный. Она объяснила, что молодой человек красиво ухаживал, заботился, уделял максимум внимания.

Как пишет издание «Стархит», со временем пара начала жить вместе. Поначалу девушке нравилось, что мужчина сопровождал ее везде, но спустя время это начало напрягать. Потом она выяснила, что партнер очень злопамятный человек. Он начал поднимать на звезду руку.

«Пытался меня душить, скинуть с 14 этажа, ломать мне ноги. Но самым страшным было то, что он меня везде находил. Я сбегала кучу раз. И каждый раз он возвращал», — подчеркнула она.

Ранее третья супруга Эдуарда Успенского телеведущая Элеонора Филина рассказала, что писатель постоянно тиранил ее сыновей, в особенности младшего Влада. Женщина призналась, что не представляла, как детский автор может так жестоко относиться к ребенку.

Филина прожила с Успенским семь лет. К моменту встречи с писателем у нее уже было двое сыновей — младший Влад и старший Денис, который долгое время был адвокатом автора.

Она вспомнила, как вспыльчивый писатель постоянно кричал на ее ребенка, ругался на него матом, поднимал руку, а однажды запустил в мальчика бутылкой. По словам Филиной, Успенский оправдывал свои действия тем, что раньше его самого бил отчим, и это нормально. Женщина просила мужа не обращаться с ее сыном подобным образом, а однажды предупредила, что мальчик скоро вырастет и сможет просто дать сдачи. Это привело писателя в ярость.