Рост цен на газ не принесет ничего позитивного для украинцев; украинские власти продолжают топить экономику страны. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Повышение цен

На Украине приняли решение на семь процентов повысить цены на газ. Об этом рассказала депутат Верховной рады, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Она отметила, что решение было принято органом, подчиняющимся президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом она не ожидала, что получится такая ситуация.

Кроме того, добавила Тимошенко, рыночные цены на голубое топливо, наоборот, значительно снизились с начала года — со 148,3 до 56,3 доллара за тысячу кубометров газа.

«Недавно органом, который прямо подчиняется президенту, было принято решение — повысить цены на газ на семь процентов. Для этого нет абсолютно никаких оснований. <…> За время, когда началось падение цен на нефть и газ на европейской бирже в три раза, на европейском оптовом рынке также упала цена на газ», — отметила Тимошенко.

Она уверена, что действия киевских властей «маразматичны».

Несамостоятельная фигура

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что повышение цен — дело рук президента, который рассказывал в ходе предвыборной кампании о «грабительских тарифах».

«Одним из его программных роликов было объяснение того, как на Украине легко и просто можно снизить тарифы для населения. Но в этом смысле Зеленский совершенно ничем не отличается от своих предшественников. МВФ потребовал повысить тарифы — вот он и повышает. Несамостоятельная это фигура — все должны понимать», — пояснил Корнилов.

Газовая принцесса

Политолог Владимир Карасев напомнил, что Юлию Тимошенко на Украине называют «газовой принцессой».

«На принцессу она, конечно, давно не тянет, но в газовой сфере даст фору любому министру из команды Зеленского. Ей бы вспомнить собственные контракты через прокладки. Но сути дела это не меняет. На энергоносителях украинские политики зарабатывали всегда. О народе никто не думал. Зачем? Украинцы никогда не выйдут на митинг против повышения цен на газ. Вот свергнуть законно избранного президента — пожалуйста!» — добавил Владимир Карасев.

Эксперт напомнил, что, по результатам социологических исследований, наиболее комфортно украинцы жили при правительстве Николая Азарова. Но захотелось в Европу.

«Продали украинцы свою страну. Сдали ее Бандере. Поэтому повышение цен на газ хоть на 7%, хоть на 27% ни к чему не приведет», — заключил Карасев.

Новый «газовый король»

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что Юлия Тимошенко, как никто другой, знает, к чему приводят манипуляции с газом. И, видимо, уже представляет, что уже не она «газовая принцесса» с Харьковской колонии — на горизонте возникает новый «газовый король» с таким же путем.

«Несомненно, рост цен на газ не принесет ничего позитивного для украинцев. И, естественно, снесет часть рейтинга Зеленского. Вроде бы экономику он обещал поднимать, но, по сути, продолжает ее топить. Да и пенсионеры еще больше разочаруются в столь неуспешном своем выборе.

Газ приводит к Майдану. Поэтому ждем ноября и запасаемся попкорном», — резюмировал Бредихин.

Падение доверия к Зеленскому

Политолог Максим Жаров заметил, что Украина в связи со снижением нагрузки на свою ГТС из-за сокращения потребления газа в Европе вынуждена увеличивать цены на газ для внутренних потребителей. Именно этим объясняется это «неожиданное» для Тимошенко решение президента Украины.

«Критикуя Зеленского, Юлия Тимошенко сама мыслит теми же схемами с фирмами-«прокладками», которые, кстати, начали широко использоваться на Украине именно в бытность Тимошенко премьером. Так что здесь очевидна политическая пристрастность Тимошенко по отношению к Зеленскому. Сегодня позиции Зеленского внутри страны настолько слабы, что политические оппоненты могут безбоязненно его критиковать, приписывая ему в том числе и свои давние «грехи», — заключил Максим Жаров.

В пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что на Украине оптовая цена на газ для населения и производителей тепла в июле выросла на семь процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, с 2015 года украинские власти возложили на «Нафтогаз» обязательства продавать газ населению по ценам, регулируемым правительством страны.