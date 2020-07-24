В Совфеде объяснили, как пройдет 1 сентября в России

Москва, 24 июля. Никаких установок о переходе на формат дистанционного обучения в стране не было и не будет. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В наш комитет и Совет Федерации стали поступать обращения и звонки с вопросами о том, как будет проходить 1 сентября. Никаких установок о переходе только на формат дистанционного обучения в стране или отдельных ее регионах не было, нет и не будет», — сказала Гумерова на пленарном заседании Совета Федерации.

Сенатор напомнила о словах президента Владимира Путина, который сказал, что «все слухи и вбросы о том, что дистанционное обучение полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, мы рассматриваем как откровенную провокацию».

Она также обратилась к коллегам-сенаторам с просьбой встретиться в регионах с родительской и учительской общественностью и дать им необходимые разъяснения.

«Необходимо пресечь все попытки искусственно нагнетать обстановку, искажать факты и вводить людей в заблуждение. Также мы направили каждому сенатору в помощь выдержки из стенограммы выступления президента по данной теме, разъяснения нашего комитета и ссылки на ряд интервью по данному вопросу», — сказала Гумерова.

Парламентарий также сообщила, что 10 августа профильный комитет получит от Министерства просвещения РФ информацию по предстоящим педсоветам, которые пройдут в регионах в августе, и направит каждому сенатору соответствующие сведения. По ее словам, министерство также предоставит предложения по формированию единой оплаты труда учителей.

Напомним, ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что власти готовятся к учебному году и привычному Дню знаний, который запланирован на 1 сентября.