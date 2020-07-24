День ВМФ 2020: программа в Петербурге и Кронштадте, салют, ограничения движения

Главный военно-морской парад, приуроченный ко Дню ВМФ, по традиции пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля. Из-за пандемии COVID-19 жители и гости города смогут увидеть торжества только в телевизионном и онлайн-формате. Федеральное агентство новостей рассказывает, какие мероприятия состоятся в Северной столице, где будут организованы места трансляции, во сколько состоится салют и на каких дорогах Петербурга и Кронштадта будут действовать ограничения на проезд.

День Военно-морского флота — особенное для Северной столицы событие. В торжественном параде примут участие более 40 военных кораблей, самолетов и вертолетов. Для свободного прохода судов в День ВМФ разведение мостов состоится в дневное время. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге посетит президент России Владимир Путин.

Программа мероприятий

Главный военно-морской парад начнется в 11.00 с главной традиции — церемонии поднятия Андреевского флага. Наблюдать за торжествами — парадом на Сенатской площади и в Кронштадте, праздничным концертом и салютом — можно будет в прямом эфире. Трансляция будет проходить на телеканале «Санкт-Петербург».

«Организована трансляция парада на крупноформатных экранах, установленных на Сенатской площади, а также в Кронштадте: в Петровском парке, на форте «Константин» и на Южной оградительной стенке», — сообщили в Смольном.

Уличные экраны будут установлены по следующим адресам:

— Невский проспект, дом 87;

— Невский проспект, дом 18/Мойка, дом 57;

— Сенная площадь, дом 7/Переулок Гривцова;

— Большой проспект Петроградской стороны, дом 2/Ждановская набережная, 14;

— Набережная Робеспьера, дом 34;

— Лиговский проспект, дом 149;

— Литейный проспект, дом 13;

— Каменноостровский проспект, дом 38;

— Каменноостровский проспект, дом 53;

— улица Куйбышева, 38.

Увидеть парад вживую в Кронштадте не получится.

«В связи с рекомендациями Роспотребнадзора места для просмотра главного военно-морского парада в Кронштадте не предусмотрены», — говорится в информационных материалах администрации Санкт-Петербурга.

С 14.00 до 20.00 на Дворцовой площади в Петербурге пройдет большой концерт в честь дня Военно-морского флота.

Праздничный салют состоится в 22.30 — увидеть его можно будет в прямом эфире.

Разводка мостов

В воскресенье, 26 июля, с 10.30 до 12.15 в Петербурге одновременно будут разведены четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий. Подъезды к ним будут закрыты с 08.00 до 14.00.

Дворцовый мост будет закрыт для проезда с 22.00 25 июля до 14.00 26 июля.

В ночь на 27 июля Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00;

Троицкий мост — с 01.20 до 06.00;

Дворцовый мост — с 01.10 до 02.50, с 03.10 до 06.00;

Благовещенский мост будет разведен с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

Ограничения движения в Петербурге и Кронштадте

В День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте будет ограничено движение по некоторым магистралям. Автомобилистам предстоит заранее планировать свой маршрут.

В Петербурге 26 июля с 08.00 до 23.59 будет прекращено движение:

— По Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;

— По набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки;

— По Певческому проезду (вдоль дома №4 и дома №6-8 по Дворцовой площади).

Кроме того, с 06.00 до 23.59 будет запрещена остановка автотранспорта по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.

Также в администрации города сообщили, что 26 июля с 07.00 до 17.00 будет закрыт проезд через дамбу в обоих направлениях. Проехать по участку КАД в это время невозможно.

«Исключение предусмотрено для жителей города Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб», — говорится в сообщении на сайте правительства Петербурга.

Ограничения на движение автотранспорта будут действовать и в Кронштадте.

С 07.00 26 июля до 00.00 27 июля будет закрыто движение:

— По Макаровской улице;

— По улице Карла Маркса от Макаровской до улицы Мартынова;

— По проспекту Ленина от Макаровской улицы до улицы Мартынова;

— По Красной улице от Петровской до Макаровской.

Проезд по Коммунистической улице будет закрыт на участке между Петровской и Макаровской улицами.

Кроме того, с 24 июля по 26 июля включительно на улицах Карла Маркса и Макаровской запрещена остановка автомобилей.