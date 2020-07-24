В России выявили 5811 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 24 июля. Медики зафиксировали 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в России выявили 800 849 случаев COVID-19. При этом 588 774 пациента выздоровели, из них 8 444 человека — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 13 046 — 154 за минувшие сутки.

В общей сложности в России проведено более 26,3 миллиона тестов на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайской Ухани в декабре 2019 года. Затем вирус стремительно распространился по миру, страны вынуждены были закрыть границы и ввести на своей территории карантин. В марте Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

Наибольшее число случаев коронавируса зафиксировано в США — показатель уже превысил отметку в четыре миллиона. Сильнее всего пострадали от пандемии COVID-19 Калифорния, Техас, Нью-Йорк и Флорида.

Ученые многих стран, в том числе и России, работают над вакциной. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее объявил, что людей из группы риска могут начать вакцинировать уже в августе. Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний препарата.