Гордон предупредил о женском способе сведения счетов с неугодным мужчиной в России

Многие невиновные мужчины в России попадают в места заключения после голословных обвинений их в изнасиловании со стороны женщин, решивших свести с ними счеты. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал известный отечественный телеведущий Александр Гордон.

«У нас в УК РФ есть статья об изнасиловании: если дело возбудили, то, как правило, оно не требует никаких доказательств вины, — считает собеседник ФАН. — Очень трудно возбудить дело по этой статье, но если уж оно возбуждено, то остановить его нельзя. И абсолютно невиновные люди идут на большие сроки за решетку только потому, что какая-то женщина решила свести счеты с каким-то мужчиной».

Как ведущему программы «Мужское/Женское», Гордону не раз приходилось сталкиваться с этим явлением.

«Как раз на подобных случаях мы ловили несколько раз и следственные органы, и прокуратуру, отыгрывали истории обратно, — отметил телеведущий. — У нас был случай, когда прямо во время эфира женщина призналась, что солгала, и против нее было возбуждено уголовное дело. Она получила хоть и условный, но срок».

Конечно, это вовсе не означает, что в нашей стране не бывает изнасилований, добавил Гордон.

«Изнасилования есть. Но у нас не собирается доказательная база, — пояснил он. — Как проходит большинство таких дел? Явка с повинной, экспертиза ничего не показала, суд рассматривает дело в особом порядке, и все — вот тебе 11 лет тюрьмы».

Собеседник ФАН вспомнил об одном американском случае, когда в Штатах только зарождалась волна обвинений в харассменте.

«Когда эта история только начиналась, в одном из кампусов, по-моему, Пенсильванского университета директор издал «Правила поведения при соблазнении женщины». И там было написано, что если вы находитесь с возлюбленной в одном помещении, вы должны спросить, можете ли вы расстегнуть у нее верхнюю пуговицу. Если да — расстегиваете, если нет — уходите», — рассказал Александр Гордон.

Под понятием харассмент чаще всего подразумеваются сексуальные домогательства к представителям противоположного или своего пола — как правило, к подчиненным или просто зависимым людям. Особенно активно термин начали использовать в СМИ в 2017 году, когда в США разразилась череда сексуальных скандалов среди звезд кинематографа.